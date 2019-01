Robert Lewandowski strzelił gola, a jego Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Hoffenheim 3:1 (2:0) w piątkowym meczu 18. - pierwszej w tym roku - kolejki niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej.

W pierwszej połowie dwie bramki dla gości strzelił Leon Goretzka. 23-letni reprezentant Niemiec w 34. minucie skierował piłkę do siatki, ale duży udział przy tej akcji miał Lewandowski. Reprezentant Polski groźnie główkował i bramkarz gości wybił piłkę wprost pod nogi pomocnika Bayernu.

Tuż przed przerwą mistrzowie Niemiec wyprowadzili zabójczy kontratak, a po dośrodkowaniu Goretzka skierował piłkę do bramki wślizgiem.



W drugiej połowie obraz gry uległ diametralnej zmianie. Gospodarze zaprezentowali odważniejszy styl gry i to przyniosło efekt w 59. minucie. Tym razem to zespół Hoffenheim wyszedł z kontratakiem, a Nico Schulz efektownym strzałem z dystansu pokonał Manuela Neuera.



Potem gości przed stratą kolejnych goli ratował Neuer, a jego koledzy z pola długimi momentami ograniczali się do defensywy.



Jednak w końcówce spotkania szans na wywalczenie remisu pozbawił gospodarzy Lewandowski. W 87. minucie Thomas Mueller dośrodkował z prawej strony boiska, a kapitan reprezentacji Polski wpakował piłkę do bramki z kilku metrów. To 11. gol Polaka w tym sezonie ligowym.



Bayern ma trzy punkty straty do prowadzącej Borussii Dortmund, która przystąpi do swojego spotkania 18. kolejki w sobotę o 18.30. Zmierzy się na wyjeździe z RB Lipsk.



Pierwszą w 2019 roku serię spotkań zakończy niedzielne spotkanie Schalke 04 Gelsenkirchen z VfL Wolfsburg o godz. 18.