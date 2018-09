Portugalia wygrała w Lizbonie z Włochami 1:0 (0:0) w meczu rywali Polaków w najwyższej dywizji piłkarskiej Ligi Narodów. W pierwszym spotkaniu grupy A3, w piątek, biało-czerwoni zremisowali z Italią w Bolonii 1:1.

Jedynego gola w meczu zdobył Andre Silva / ANTONIO PEDRO SANTOS / PAP/EPA

W porównaniu z wyjściowym składem na mecz z Polską, selekcjoner Włoch Roberto Mancini wprowadził aż dziewięć zmian w jedenastce na Portugalię. Miejsce zachowali jedynie bramkarz Gianluigi Donnarumma oraz Jorginho, który w Bolonii wykorzystał rzut karny i doprowadził do remisu. Od pierwszej minuty zagrał za to m.in. rezerwowy w piątek Federico Chiesa - to właśnie po faulu na nim sędzia podyktował "jedenastkę" przeciwko biało-czerwonym.



Portugalczycy wystąpili za to w identycznym składzie jak w czwartkowym spotkaniu towarzyskim z Chorwacją (1:1). Powołania - za obopólną zgodą - nie otrzymał Cristiano Ronaldo, który wykorzystuje ten czas, aby lepiej zaaklimatyzować się w nowym klubie - Juventusie Turyn.



W większości rezerwowy skład Włoch nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z mistrzami Europy. Wprawdzie na początku spotkania Italia odważnie atakowała, ale z czasem została zepchnięta do coraz głębszej defensywy. Efekt przyniosło to na początku drugiej połowy - w 48. minucie Andre Silva z bliska pokonał Gianluigiego Donnarummę.

Gospodarze pozwalali rywalom rozgrywać piłkę, ale czyhali na ich błędy i gdy tylko odzyskali piłkę, ruszali błyskawicznie pod bramkę Donnarummy. Gdyby nie dobra postawa włoskiego bramkarza, wynik byłby na pewno wyższy.



Portugalia objęła prowadzenie w grupie z dorobkiem trzech punktów. Włochy i Polska mają po jednym, ale Italia jako jedyna rozegrała już dwa mecze.

Portugalia - Włochy 1:0 (0:0)



Bramka: Andre Silva (48)



Portugalia: Rui Patricio - Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui - Pizzi (74. Renato Sanches), Ruben Neves, William Carvalho (86. Sergio Oliveira) - Bruma (77. Gelson Martins), Andre Silva, Bernardo Silva.



Włochy: Gianluigi Donnarumma - Manuel Lazzari, Mattia Caldara, Alessio Romagnoli, Domenico Criscito (74. Emerson) - Bryan Cristante (79. Andrea Belotti), Jorginho, Giacomo Bonaventura - Simone Zaza, Ciro Immobile (59. Domenico Berardi), Federico Chiesa.

(nm)