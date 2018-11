Robert Lewandowski zdobył drugiego gola dla Bayernu w Monachium w meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów z Benficą Lizbona. Było to jego 51. w karierze trafienie w tych rozgrywkach, a szóste w tym sezonie. Po bramce Polaka w 51. minucie gospodarze prowadzili 4:1. Wynik na 5:1 ustalił w 76. minucie ustalił Franck Ribery.

Napastnik cieszył się z 50. i 51. gola / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

30-letni Lewandowski dwukrotnie trafił do siatki głową, dwa razy po dośrodkowaniu Joshuy Kimmicha (wcześniej w 36. minucie). Dwa gole dla gospodarzy zdobył też Holender Arjen Robben, a bramkę dla gości uzyskał tuż po przerwie Gedson Fernandes.

Z dorobkiem 51 goli Polak jest szósty w klasyfikacji wszech czasów tych rozgrywek. We wtorek wyprzedził Francuza Thierry'ego Henry'ego (50). Do piątego Holendra Ruuda van Nistelrooya brakuje mu pięciu bramek. Liderem jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 121 trafień.



Drugim Polakiem, którego mogliśmy dziś oglądać w Lidze Mistrzów był Wojciech Szczęsny. Bramkarz zachował czyste konto w spotkaniu Juventusu Turyn z Valencią (1:0).



Zarówno Bayern, jak i Juventus, zapewniły sobie już awans do 1/8 finału Champions League.



Większa liczba Polaków może zaprezentować się w środę. Są wśród nich Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński z Napoli, którego rywalem we Włoszech będzie Crvena Zvezda Belgrad, oraz Łukasz Piszczek z Borussii Dortmund. Lider niemieckiej ekstraklasy zmierzy się u siebie z FC Brugge.



Z kolei Lokomotiw Moskwa Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa podejmie Galatasaray Stambuł, a AS Monaco, którego piłkarzem jest kontuzjowany niedawno Kamil Glik, zagra na wyjeździe z Atletico Madryt.



Występy Polaków we wtorkowych meczach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:

Bayern Monachium - Benfica Lizbona (5:1) Robert Lewandowski (napastnik Bayernu) - cały mecz, dwie bramki



Juventus Turyn - Valencia (1:0) Wojciech Szczęsny (bramkarz Juventusu) - cały mecz



Osiem zespołów z awansem

Po wtorkowych meczach piątej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów osiem zespołów ma zapewniony awans do 1/8 finału. Już wcześniej wywalczyła go Barcelona, a we wtorek dokonały tego Bayern Monachium, Ajax Amsterdam, Real Madryt, AS Roma, Manchester City, Manchester United oraz Juventus Turyn. W środę dołączyć do nich może nawet siedem drużyn.



Rozstrzygnięcia w piłkarskiej LM w sezonie 2018/19:



Awans do 1/8 finału:

Grupa A: -

Grupa B: Barcelona

Grupa C: -

Grupa D: -

Grupa E: Bayern Monachium, Ajax Amsterdam

Grupa F: Manchester City

Grupa G: Real Madryt, AS Roma

Grupa H: Juventus Turyn, Manchester United



Miejsce w 1/16 finału Ligi Europejskiej:Benfica Lizbona, Valencia



Odpadnięcie po fazie grupowej: AEK Ateny, Young Boys Berno

(nm)