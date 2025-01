Piłkarze Paris Saint-Germain pokonali u siebie Manchester City 4:2 w sędziowanym przez Szymona Marciniaka szlagierze 7. kolejki Ligi Mistrzów. Z kolei broniący trofeum Real wygrał w Madrycie aż 5:1 z FC Salzburg

Piłkarze PSG cieszą się ze zwycięstwa / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA



Środowe mecze zakończyły przedostatnią serię fazy ligowej zreformowanych rozgrywek. Ostatnia odbędzie się w przyszłym tygodniu. Zgodnie z nowymi zasadami drużyny z miejsc 1-8 kwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 będą grać o awans w barażach. Pozostałe (25-36) odpadną z rozgrywek UEFA.



Przed 7. kolejką Paris Saint-Germain - mistrz Francji i zdecydowany lider tamtejszej ekstraklasy - zajmował w Lidze Mistrzów dopiero 25. miejsce, które nie daje nawet prawa występu w barażach, natomiast mistrz Anglii był na 22. pozycji.



Po środowym meczu w lepszej sytuacji jest PSG, choć długo nic na to nie wskazywało. Do przerwy goli nie było, a między 50. i 53. minutą piłkarze City zdobyli dwie bramki. Najpierw Jack Grealish, a następnie Norweg Erling Haaland, który ma już 47 trafień w historii występów w Champions League.

Goncalo Ramos z PSG / YOAN VALAT / PAP/EPA



Reakcja paryżan była jednak imponująca. Do końca meczu aż czterokrotnie trafili do siatki. Kolejno - Ousmane Dembele (56.), Bradley Barcola (60.), Joao Neves (78.) i w doliczonym czasie na 4:2 Goncalo Ramos (90+3).



To oznacza, że piłkarze PSG awansowali na 22. miejsce z dorobkiem 10 pkt, a podopieczni Josepa Guardioli spadli na 25. - 8 pkt. W ostatniej kolejce, żeby awansować do barażu o 1/8 finału, mistrzowie Anglii będą musieli pokonać u siebie FC Brugge.

Wcześniejsze niepowodzenia w LM powetował sobie Real. Piłkarze Carlo Ancelottiego pokonali FC Salzburg 5:1, prowadząc już 5:0.

Kylian Mbappe i Vinicius Jr / SERGIO PEREZ / PAP/EPA



Po dwa gole strzelili Brazylijczycy Rodrygo i Vinicius Junior, a jednego - Francuz Kylian Mbappe, dla którego była to 51. bramka zdobyta w tych elitarnych rozgrywkach. Zajmujący dopiero 34. miejsce w tabeli goście odpowiedzieli tylko ładnym trafieniem z woleja Duńczyka Madsa Bidstrupa w 85. minucie.



"Królewscy" w tabeli awansowali na 16. miejsce z 12 punktami. Tuż przed nimi, z identycznym dorobkiem, jest Bayern Monachium, który niespodziewanie przegrał w Rotterdamie z jedenastym obecnie Feyenoordem aż 0:3.



Inter Mediolan, z grającym od 71. minuty pomocnikiem Piotrem Zielińskim, pokonał na wyjeździe Spartę Praga 1:0 i jest czwarty z 16 punktami.



Natomiast trzecie miejsce (również 16 pkt) zajmuje Arsenal. Londyńczycy, z Jakubem Kiwiorem w podstawowym składzie, gładko pokonali u siebie Dinamo Zagrzeb 3:0. Obrońca reprezentacji Polski rozegrał całe spotkanie.



Inter i Arsenal są bardzo blisko awansu do 1/8 finału.



W rywalizacji Celtic Glasgow - Young Boys Berno (1:0) Maik Nawrocki siedział na ławce rezerwowych gospodarzy, a Łukasz Łakomy wystąpił przez cały mecz w ekipie gości.



Drużyna ze Szwajcarii jako jedna z dwóch, obok Slovana Bratysława, nie zdobyła żadnego punktu w obecnej edycji LM.