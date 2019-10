Etiopczyk Lelisa Desisa wynikiem 2:10.40 został mistrzem świata w maratonie w Dausze. Bieg rozgrywany był w nocy. Na mecie maratończyk wyprzedził swojego rodaka Mosineta Geremewa - 2:10.44 oraz Kenijczyka Amosa Kipruto - 2:10.51.

Etiopczyk Lelisa Desisa na mecie maratonu / LAVANDEIRA JR / PAP/EPA

Czwarty do metry dotarł Callum Hawkins - 2:10.57. Brytyjczyk prowadził jeszcze na dwa kilometry przed metą, ale nie wytrzymał tempa i pod koniec biegu zaczęli wyprzedzać go rywale z Afryki.



Wygrana w Dausze to największy sukces Etiopczyka w karierze. W mistrzostwach świata startował po raz trzeci. W 2013 roku w Moskwie był drugi, a dwa lata później w Pekinie siódmy. Obrońca tytułu Kenijczyk Geoffrey Kirui był czternasty - 2:13.54.



Polacy nie startowali w maratonie.



Dziś zakończą się mistrzostwa świata w Dausze. Polacy dotychczas wywalczyli cztery medale, w tym złoty Pawła Fajdka w rzucie młotem.

Trzy szanse medalowe Polaków na zakończenie

Trzy szanse medalowe mają polscy lekkoatleci ostatniego dnia mistrzostw świata w Dausze. Jako pierwszy o miejsce na podium powalczy w biegu na 1500 m Marcin Lewandowski. Emocje będą też w rywalizacji kobiecych sztafet 4x400 m, a oszczepem będzie rzucał Marcin Krukowski.



W półfinale 100 m ppł powalczy Karolina Kołeczek. W przypadku sukcesu, ją także czekać będzie jeszcze finał.



Program ostatniego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze (czasu polskiego):



18.02 - 100 m ppł kobiet, półfinały (Karolina Kołeczek)

18.15 - w dal kobiet, FINAŁ

18.40 - 1500 m mężczyzn, FINAŁ (Marcin Lewandowski)

18.55 - oszczep mężczyzn, FINAŁ (Marcin Krukowski)

19.00 - 10 000 m mężczyzn, FINAŁ

19.50 - 100 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Kołeczek)

20.15 - 4x400 m kobiet, FINAŁ (Iga Baumgart-Witan, Anna Kiełbasińska, Justyna Święty-Ersetic,

Aleksandra Gaworska, Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik)

20.30 - 4x400 m mężczyzn, FINAŁ