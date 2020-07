Alon Turgeman, napastnik który w rundzie wiosennej występował w Wiśle Kraków, może zostać piłkarzem Legii Warszawa. Takie informacje podają izraelskie media.

Zdjęcie ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

Turgeman jest zawodnikiem Austrii Wiedeń, a w Krakowie grał na zasadzie wypożyczenia. Już w swoim debiucie w krakowskiej drużynie 29-latek pokazał się z dobrej strony i zdobył bramkę. Później doznał złamania kości śródstopia i długo pauzował. Gdy wrócił po przerwie wywołanej przez koronawirusa zachwycał formą. W dziewięciu występach strzelił sześć goli, stając się wiodącym napastnikiem grupy spadkowej.

Wraz z końcem sezonu kontrakt Izraelczyka zobowiązuje go do powrotu. Austria Wiedeń, macierzysty klub piłkarza może jednak odsprzedać piłkarza, najchętniej zrobiłby to za kwotę 400 tysięcy euro wpisaną w klauzule kontraktową - pisze Onet.

Według izraelskich mediów zainteresowanie Turgemanem wykazała Legia Warszawa. Mistrz Polski będzie szukał wzmocnień przed kwalifikacjami do Ligi Mistrzów. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Turgeman także nie ma nic przeciwko pozostaniu w Polsce, gdzie dobrze zaaklimatyzował się i mógłby liczyć na regularne występy.

W przeszłości Turgeman był zawodnikiem Maccabi Hajfa. W tym klubie w 130 spotkaniach zdobył 35 bramek. Wcześniej występował w Hapoelu Haifa, Hapoelu Tel Aviv, czy Bnei Yehuda. Na koncie ma także dwa występy w reprezentacji Izraela.