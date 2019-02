Kuba Błaszczykowski oficjalnie piłkarzem Wisły Kraków. "Zawsze walczyłem do końca i nie mogłem zostawić Wisły Kraków w potrzebie - to klub, który dał mi szansę zaistnieć" - mówił na oficjalnej prezentacji w drużynie "Białej Gwiazdy".

Jakub Błaszczykowski wrócił do Wisły po 11 latach / Jacek Bednarczyk / PAP

Prezentacja Błaszczykowskiego odbyła się dokładnie 14 lat od pierwszego treningu zawodnika w barwach Wisły. Symboliki było zresztą więcej na spotkaniu z dziennikarzami, począwszy od szczególnej scenografii. Spotkanie odbywało się bowiem na tle dużych ekranów z napisem #prawdziwaWisła i wizerunkiem Kuby Błaszczykowskiego, zachęcających do kupna karnetów przed nową rundą. Dzisiaj kapitan wiślaków rzeczywiście symbolizuje to, co w klubie wydarzyło się dobrego.

A najbardziej znamienna scena - świadcząca o tym, jaką pozycję ma Błaszczykowski w nowej Wiśle - wydarzyła się mniej więcej w środku konferencji, gdy padło pytanie o potwierdzenie specjalnych warunków, na których podpisał nowy kontrakt. Prezes Rafał Wisłocki: Kuba mówi, że nie możemy o tym powiedzieć, więc nie możemy!

Z dziennikarzami, oprócz Kuby, spotkali się również prezes Wisłocki, dyrektor sportowy Arkadiusz Głowacki, Jarosław Krajewski, biznesmen wspomagający Wisłę oraz Piotr Obidziński, pełnomocnik zarządu ds. restrukturyzacji, ale to Błaszczykowski skupił na sobie całą uwagę. Dosłownie całą. I opowiadał, co tak naprawdę skłoniło go do powrotu. Wisła to klub, który dał mi szansę zaistnieć. Rodzice i babcia wpajali mi, żeby doceniać to, co otrzymało się w życiu i odwdzięczać się, że kiedy jest taka możliwość - mówił. Ale zdradził też, od kiedy toczyły się rozmowy na ten temat. Rozmawialiśmy już w grudniu, ale wtedy nie wiedzieliśmy, że to się tak potoczy. Znając historię Wisły, było dla mnie czymś nie do pomyślenia, aby wystawiać ten klub - mówić wprost - na takie pośmiewisko - nie wahał się używać mocnych słów.

Jakub Błaszczykowski: To było nie do pomyślenia, by wystawiać Wisłę na takie pośmiewisko. Robię to, co czuję TVN24 /X-news





Przede wszystkim dziękował jednak za "miłe słowa" i za "za tak duże zainteresowanie". Dla mnie to wielki dzień. Cieszę się, że mogłem wrócić, że będę miał przyjemność i zaszczyt znowu założyć koszulkę Wisły. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli cieszyć się z wielu wspaniałych chwil, że po wszystkich zawiłościach będzie ciągle świeciło słońce. Dokładnie tak dzisiaj jak za oknami - powiedział Kuba Błaszczykowski.

Kuba kilkakrotnie jednak powtarzał, że jego powrót i wsparcie nie byłyby pewnie aktualne, gdyby Wisła była w innym momencie swojej historii, gdyby nie zagmatwała się aż tak bardzo w ostatnich tygodniach.

O historii, która zatoczyła koło też wspominał nie jeden raz. O pierwszym treningu, dokładnie 8 lutego 2005 ("Jechałem z Częstochowy, była nieprzyjemna pogoda, wpadłem w poślizg, przyszedłem na trening cały w błocie"), o stażu trenera Macieja Stolarczyka w... Borussii Dortmund, gdy rozłożył stojak, aby nagrywać zajęcia i wzbudził wielkie zdziwienie Jurgena Kloppa. A co ten pan będzie kręcił cały trening? A niech kręci - przypominał Kuba słowa swojego ówczesnego trenera z BVB.

O nowych, doświadczonych kolegach z drużyny - Sławomirze Peszce czy Łukaszu Burlidze - Błaszczykowski mówił: Cieszymy się, że tacy zawodnicy, o takich umiejętnościach są z nami. Mamy też dobrą atmosferę - uśmiechnął się. Szczególnie ciepło wypowiadał się jednak o Marcinie Wasilewskim. Imponuje mi charakterem. Tym, co przeszedł, tym, co osiągnął. Wystarczy, że spojrzy i wszyscy wiedzą, z kim mają do czynienia - mówił Kuba.

Również w kontekście opaski kapitańskiej, którą Błaszczykowski dostał. Wielki szacunek dla Rafała Boguskiego, który sam poszedł do trenera w tej sprawie. Nie było to konieczne. W szatni mamy wielu liderów. Tak naprawdę, nie trzeba mieć opaski, aby nim być - zaznaczył.

O swojej aktualnej formie nie chciał się wypowiadać. Na temat gry w kadrze też mówił niewiele. Każdy może mieć swoje zdanie, ale moją rolą jest to, żeby ciężko trenować. Nie podawać się i robić swoje. I ja to robię! Dziękuję kibicom za to wsparcie.

Czy Wisła to rzeczywiście już ostatni przystanek w karierze byłego kapitana reprezentacji? Kuba wolał odpowiedzieć na to żartobliwie. Czy wyjadę jeszcze zagranicę robić karierę? Może z Marcinem (Wasilewskim), bo mi ciągle powtarza, że jeszcze rok-dwa lata pogra i wyjeżdża.

Potem dodał jednak: Wiemy w jakim momencie jesteśmy, trudno coś planować z półrocznym albo nawet rocznym wyprzedzeniem, gdy wiemy jaka jest sytuacja. Dlatego na dużym spokoju do tego podchodzimy. Niekiedy nie trzeba podpisywać umów, żeby wiedzieć co trzeba robić w życiu. Pokora w sporcie jest jedną z ważniejszych rzeczy - pokreślił.

Przypomnijmy, że wcześniej Błaszczykowski dołożył się - wspólnie z Jarosławem Krajewskim i Tomaszem Jażdzyńskim - do czteromilionowej pożyczki (każdy po 1,3 mln złotych), aby spłacić najbardziej palące potrzeby krakowskiego klubu, natomiast kontrakt podpisał na kwotę 500 zł miesięcznie, aby nie obciążać budżetu klubu.

Do zobaczenia na boisku - zakończył Kuba.



Remigiusz Półtorak, Michał Białoński