Reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak od połowy października będzie trenować z Legią, aby jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata w Katarze - poinformował warszawski klub. Doświadczony piłkarz występuje w Al-Shabab, ale saudyjska ekstraklasa zaczyna długą przerwę.

Grzegorz Krychowiak / Leszek Szymański / PAP

"Grzegorz Krychowiak od drugiej połowy października będzie trenował z Legią Warszawa, przygotowując się do mistrzostw świata w Katarze" - napisano w czwartek na Twitterze stołecznego klubu.

Dzięki temu 32-letni pomocnik, który jest wypożyczony do Al-Shabab z FK Krasnodar, może utrzymać formę przed turniejem w Katarze. W przeciwnym razie miałby kłopot, ponieważ w ekstraklasie w Arabii Saudyjskiej nastąpi teraz dwumiesięczna przerwa.

Mundial w Katarze rozpocznie się 20 listopada, a zakończy 18 grudnia.



Reprezentacja Polski zagra w grupie C kolejno: 22 listopada z Meksykiem, cztery dni później z Arabią Saudyjską i 30 listopada z Argentyną.



Selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosi szeroki skład kadry 20 października. Natomiast ostateczny - podany do 14 listopada - będzie składać się z 26 piłkarzy.



Po inwazji Rosji na Ukrainę Krychowiak opuścił Krasnodar, decydując się w marcu na wypożyczenie do AEK Ateny. Po zakończeniu minionego sezonu, na początku lipca, został wypożyczony do Al-Shabab.