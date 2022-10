Czechy to bardzo silna reprezentacja i zawsze groźne są Wyspy Owcze - skomentował losowanie eliminacji Euro 2024 selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. Biało-czerwoni trafili na Czechy, Albanię, Wyspy Owcze i Mołdawię.

Czesław Michniewicz / Leszek Szymański / PAP

Można było trafić do trudniejszej grupy. Dwie drużyny awansują bezpośrednio do turnieju finałowego i myślę, że Polska się w tym gronie znajdzie - skomentował Michniewicz na antenie TVP Sport. Przed losowaniem trener napisał na Twitterze, że chciałby trafić na Anglię, Szwecję, Grecję i Słowację.

To była forma zabawy, więc wybrałem maksymalnie trudną grupę. Na szczęście dla nas nie zagramy z tymi zespołami. Być może zmierzymy się z nimi w finałach ME w Niemczach. Wtedy grupa z tymi zespołami, by nam pasowała - wyjaśnił.

Polska zajmuje 26. miejsce w rankingu FIFA, a Czesi, którzy nie awansowali do MŚ w Katarze, gdyż w pierwszej rundzie baraży przegrali 0-1 ze Szwecją pokonaną w finale przez biało-czerwonych, plasują się na 35. pozycji. Czechy to bardzo silna reprezentacja i zawsze groźne są Wyspy Owcze. Sam doświadczyłem tego, że tam się gra trudno. Pogoda często jest fatalna, szczególnie w listopadzie - zażartował Michniewicz, który dwukrotnie zremisował z Wyspami Owczymi, gdy prowadził reprezentację młodzieżową (do lat 21).

W eliminacjach ME wystąpią 53 drużyny, podzielone na 10 grup - siedem z pięcioma zespołami i trzy z sześcioma. Niemcy, jako gospodarz turnieju, nie wystąpią w eliminacjach. Nie zagra także Rosja, wykluczona z powodu inwazji na Ukrainę.

Ze względu na trwającą wojnę Białoruś nie mogła trafić na Ukrainę, ale było możliwe, że wylosuje naszą reprezentację. Nie chcieliśmy grać z Białorusią, bo wiemy, z czym to się wiąże. Wiadomo, jaka byłaby otoczka wokół tego spotkania, więc dobrze, że nie gramy - przyznał Michniewicz.

Polacy w zeszłym roku mierzyli się z Albanią w eliminacjach MŚ. Na Stadionie Narodowym wygrali 4-1, natomiast w Tiranie zwyciężyli 1-0 po golu Karola Świderskiego.

Pamiętam doskonale mecz w Warszawie, ale wynik nie oddaje tego, co się działo na boisku. Albania grała bardzo dobrze, choć przegrała wysoko, bo wykorzystaliśmy wszystkie sytuacje. Z kolei w meczu w Albanii było dużo emocji i musimy być na to gotowi. Na trybunach będzie się działo. Albania ma świetnych piłkarzy, dobrze wyszkolonych technicznie. Wielu Albańczyków gra w dobrych, zagranicznych klubach, m.in. we Włoszech - przypomniał trener.

Dwie najlepsze drużyny z każdej z 10 grup awansują do turnieju finałowego (14 czerwca - 14 lipca 2024), a pozostałych trzech finalistów wyłonią baraże spośród najlepszych zespołów Ligi Narodów, które nie wywalczyły tego awansu.

Wszystkie mecze eliminacji Euro 2024 odbędą się w przyszłym roku: w marcu, czerwcu, wrześniu, październiku i listopadzie.