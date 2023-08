Medalistka igrzysk olimpijskich zakończyła tegoroczny sezon. Lekkoatletka w swoich mediach społecznościowych przekazała, że z powodu stanu swojego zdrowia musi zrezygnować ze startu w tegorocznych mistrzostwa świata w Budapeszcie. "Wiem, że próbowałam, wiem, że chciałam, wiem, że zrobiłam naprawdę wiele, ale też wiem, że bycie ignorantką do tego, co twoje ciało stara ci się zakomunikować, nie jest z pewnością drogą na szczyt" – napisała Anna Kiełbasińska.

Anna Kiełbasińska / Adam Warżawa / PAP

Anna Kiełbasińska w ostatnim czasie zmagała się z kontuzją ścięgna Achillesa. Z powodu tego urazu rezygnowała ze startu na mistrzostwach kraju w Gorzowie Wielkopolskim. W sezonie halowym zdobyła dwa medale mistrzostw Europy w Stambule.

Anna Kiełbasińska długo walczyła o to, by wystartować na mistrzostwach świata w Turcji i powalczyć o skład sztafety 4x400 metrów, ale jak sama przyznała ostatecznie musiała się poddać.

Pomimo kolejnych prób, ciągłego siłowania się i przeciągania liny przez tak naprawdę pół roku, na tuż przed MŚ podjęliśmy decyzje o zakończeniu sezonu. Wiem, że próbowałam, wiem, że chciałam, wiem, że zrobiłam naprawdę wiele, ale też wiem, że bycie ignorantka do tego, co twoje ciało stara ci się zakomunikować (a właściwie desperacko krzyczy na ciebie) nie jest z pewnością drogą na szczyt - napisała w mediach społecznościowych lekkoatletyka.

Decyzja o rezygnacji ze startu na rozpoczynających się niebawem (bo 19 sierpnia) mistrzostwach podyktowana jest także myślą o przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

Dzisiaj trzeba odwdzięczyć się ciału za to, co robiło przez ostatnie lata. Tym bardziej, że w przyszłym roku zamierzam znowu je wrzucić na najwyższe możliwe obroty i powiem Wam, że już dzisiaj wiem i czuje to głęboko w sobie, że będzie super - napisała Kiełbasińska.

Kolejne osłabienie sztafety 4x400

Anna Kiełbasińska to kolejna zawodniczka sztafety 4x400 metrów, która nie pojedzie do Stambułu rywalizować w mistrzostwach świata.

Wcześniej z powodu stanu zdrowia ze startu zrezygnowała Justyna Święty-Ersetic. Po kontuzji do zdrowia wraca wciąż Iga Baumgart-Witan, a Małgorzata Hołub-Kowalik jest w ciąży.

Patrząc więc na skład sztafety, która w Tokio wywalczyła srebrny medal igrzysk, jedyną zawodniczką, która pojedzie na MŚ w Stambule będzie Natalia Kaczmarek.