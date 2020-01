Zajmujący 97. miejsce na świecie Kamil Majchrzak wystąpi w turnieju głównym wielkoszlemowego Australian Open bez konieczności gry w eliminacjach. Jak poinformowali organizatorzy, polski tenisista zastąpił Amerykanina Jareda Donaldsona, który wycofał się z zawodów w Melbourne.

Kamil Majchrzak zagra w Australian Open / CRAIG GOLDING / PAP/EPA

Kilka miesięcy temu Donaldson przeszedł operację prawego kolana i wciąż przechodzi rehabilitację, dlatego zabraknie go na antypodach.

Wcześniej z udziału w pierwszej tegorocznej imprezie cyklu Wielkiego Szlema zrezygnowali m.in. Japończyk Kei Nishikori i Francuz Lucas Pouille.

Australian Open rozpocznie się 20 stycznia i potrwa do 2 lutego.



Majchrzak rywalizuje obecnie w zawodach drużynowych ATP Cup. Polacy do tej pory przegrali z Argentyną i z Chorwacją po 1:2, zaś on wystąpił w pierwszym spotkaniu, w którym uległ Guido Pelli.

