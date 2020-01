Najlepszy strzelec tego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy coraz bliżej przenosin do USA. Napastnik Legii Warszawa Jarosław Niezgoda w najbliższych dniach przejdzie testy medyczne w drużynie Portland Timbers. Legioniści lecą dziś na trzytygodniowe zgrupowanie do Turcji, ale Niezgoda nie wsiądzie na pokład samolotu.

Jarosław Niezgoda / Andrzej Lange / PAP

O możliwej wyprowadzce Jarosława Niezgody z Warszawy mówiło się od pewnego czasu, wskazując najczęściej rosyjski kierunek. W tym kontekście wymieniano Dinamo Moskwa, w którym od kilku miesięcy gra już inny eks-legionista Sebastian Szymański. Ostatnio jednak do gry o polskiego napastnika włączyła się drużyna z MLS - Portland Timbers. Udało się dojść do porozumienia z Legią i od podpisania kontraktu za oceanem Niezgodę dzielą już tylko testy medyczne. Stołeczny klub poinformował, że napastnik przejdzie je w najbliższych dniach.

Niezgoda w trwającym sezonie jest jak na razie liderem klasyfikacji strzelców naszej Ekstraklasy. W 18 spotkaniach zdobył 14 bramek i to mimo tego, że trener Aleksandar Vuković często wpuszczał go na boisko w drugiej połowie jako zmiennika Jose Kante. Jesienią na ligowych boiskach Niezgoda uzbierał 1070 rozegranych minut co oznacza, że bramki strzelał co 76 minut.

W USA na Niezgodę czeka kontrakt, który zagwarantuje mu solidną podwyżkę. Legia na sprzedaży swojego napastnika ma zarobić podobno około 4 miliony dolarów. Do tego mogą dojść tzw. bonusy - związane choćby z kwotą, która może trafić na konto warszawskiego klubu, po tym jak ekipa Timbers odsprzeda Niezgodę. Napastnik Legii to już drugi ofensywny piłkarz, który zimą przenosi się z Polski do USA. Wcześniej kontrakt z New England Revolution podpisał Adam Buksa związany wcześniej z Pogonią Szczecin.

W poprzednim sezonie MLS drużyna Portland Timbers zdołała awansować do fazy play-off, ale odpadła już w pierwszej rundzie. MLS rozpocznie nowy sezon na przełomie lutego i marca. Legia wylatuje dziś z kolei na zgrupowanie do Turcji. Piłkarze lidera Ekstraklasy spędzą w Belek trzy tygodnie. Na razie z drużyną trenować będzie dwóch nowych piłkarzy: Mateusz Cholewiak kupiony ze Śląska Wrocław i młody pomocnik Piotr Pyrdoł, który jesienią grał w ŁKS-ie. Po coraz bardziej możliwym odejściu Niezgody Legia może mieć problem w ataku. Obecnie w drużynie zostali: Kante, młody Maciej Rosołek i wracający po długiej kontuzji Vamara Sanogo, który ciągle przechodzi rehabilitację.

Kadra 29 zawodników na zimowy obóz przygotowawczy:

Radosław Cierzniak, Radosław Majecki, Wojciech Muzyk, Cezary Miszta, Inaki Astiz Ventura, Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk, Valeriane Gvilia, William Remy, Marko Vesović, Carlos Miguel Ribeiro Dias, Domagoj Antolić, Andre Renato Soares Martins, Mateusz Wieteska, Paweł Stolarski, Luis Augusto Martins da Rocha, Mateusz Praszelik, Michał Karbownik, Jose Kante, Arvydas Novikovas, Kacper Kostorz, Maciej Rosołek, Lucas Lima Linhares, Paweł Wszołek, Ariel Mosór, Radosław Cielemęcki, Nikodem Niski, Mateusz Cholewiak, Piotr Pyrdoł.