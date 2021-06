Janne Ahonen - jedyny skoczek narciarski, który wygrał Turniej Czterech Skoczni pięć razy - zakończył prace dla federacji narciarskiej. Fin zatrudnił się jako projektant i sprzedawca luksusowych kamperów u znanego dealera samochodów.

Janne Ahonen / Daniel Kopatsch / PAP/EPA

44-letni Ahonen pracował przez ostanie dwa sezony dla reprezentacji Finlandii w kombinacji norweskiej jako ekspert techniczny d/s sprzętu. Szył kombinezony i zajmował się nartami, butami i wiązaniami.



Fin wielu lat interesuje się motoryzacją, a szczególnie wyścigami równoległymi (drag racing) i w tej dziedzinie zdobył kilkakrotnie mistrzostwo Finlandii, Szwecji i Skandynawii, a w 2006 roku pobił rekord Europy w przyspieszeniu. Samochody wyścigowe budował w swoim warsztacie ART (Ahonen Racing Team).





"Nadchodzi czas, kiedy trzeba myśleć o sobie i rodzinie"

Praca dla federacji była przyjemna, lecz niestety, nadchodzi czas, kiedy trzeba myśleć o sobie i rodzinie i chodzi tu o stronę finansową - tłumaczył Ahonen w rozmowie z fińską telewizją YLE. Od wielu lat interesuję się samochodami i ich konstrukcjami. To moja prawdziwa pasja. Jestem też właścicielem kampera i dokładnie wiem czego oczekują właściciele takich pojazdów. Moje projekty spełnią ich wszystkie wymagania - zapewniał. Ahonen pracuje dla stacji jako ekspert od skoków narciarskich i kombinacji norweskiej.

Trener reprezentacji w kombinacji norweskiej Petter Kukkonen przyznał, że odejście Ahonena zwłaszcza przed sezonem olimpijskim jest ciosem. ale rozumie jego decyzję.



Teraz ma stałą pracę z regularną pensją, a do tego jest ekspertem w telewizji. To świetny pakiet finansowy w odróżnieniu od niepewnego kontraktu z federacją - stwierdził. Gdybym miał takie możliwości i doświadczenie to chyba zrobiłbym to samo - dodał.



Ahonen poza pięcioma wygranymi TCS zdobył w swojej karierze dwa srebrne medale olimpijskie, 10 medali mistrzostw świata oraz siedem MŚ w lotach narciarskich. Dwa razy wygrał też Puchar Świata w punktacji generalnej, a w zawodach indywidualnych PŚ stał na podium 108 razy z czego 36 na najwyższym stopniu.