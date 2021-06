Prezydent Joe Biden wystąpił z apelem do Amerykanów, aby szczepili się przeciw Covid-19. Jedną z zachęt ma być darmowe piwo oferowane przez jeden z największych amerykańskich browarów.

Joe Biden zachęca Amerykanów do szczepień / SAMUEL CORUM / POOL / PAP/EPA

Apel Joe Bidena łączy się z jego planem, aby do 4 lipca (Dzień Niepodległości) 70 proc. dorosłych mieszkańców USA otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi.



"Osiągnięcie 70 proc. pułapu, abyśmy mogli uniezależnić się od Covid-19 i uwolnić się od niego(...) wymaga to zaangażowania wszystkich: rządu federalnego, władz stanowych, lokalnych, plemiennych i terytorialnych, sektora prywatnego, a co najważniejsze Amerykanów - podkreślił Biden.



Ostrzegł, że osobom, które się nie zaszczepią, grożą poważne choroby, śmierć lub będą przenosić wirusa na innych. Podkreślił, że Covid-19 może mieć długotrwałe skutki zwłaszcza dla zdrowia młodych ludzi.



"Na całym świecie ludzie walczą, aby dostać zastrzyk, podczas gdy każdy Amerykanin może go otrzymać w sąsiedniej aptece bez żadnych kosztów i bez czekania" - argumentował prezydent.



Jak dodał, szczepienie nie ma nic wspólnego z przynależnością partyjną. Przypomniał, że badania nad szczepionkami prowadzi zarówno administrację demokratyczna, jak i wcześniej republikańska.



Yahoo News zwraca jednak uwagę, że jeśli do 4 lipca 70 proc. dorosłych Amerykanów zostanie częściowo zaszczepionych, wciąż 30 proc. pozostanie bez szczepienia.

USA zamierzają rozprowadzić na świecie 80 mln dawek szczepionki przeciwko Covid

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że prezydent Joe Biden zamierza wkrótce ogłosić szczegóły planu Waszyngtonu dotyczącego rozprowadzenia 80 milionów dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi na całym świecie.



"Chcę, abyście wiedzieli, że w ciągu kilku dni ... być może już jutro, prezydent ogłosi bardziej szczegółowo plan, który przygotował, aby rozprowadzić 80 milionów szczepionek na całym świecie" - stwierdził Blinken.



Przebywający w Kostaryce szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że amerykański plan dystrybucji będzie skoordynowany z programem wymiany szczepionek COVAX i oparty na potrzebach "bez żadnych politycznych ograniczeń".



Program COVAX, jest kierowany wspólnie przez Gavi - Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO).



"W tym czasie będziemy bardzo intensywnie pracować nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, abyśmy mogli pokonać wirusa i być liderem w szczepieniach na świecie" - zapowiedział Blinken.



Jak dodał, tempo szczepień zaledwie kilka tygodni temu wskazywało, że 70-80 proc. ludzi na świecie nie będzie zaszczepionych do 2024 roku.



"Możemy to przyspieszyć, zamierzamy to przyspieszyć. Myślę, że mamy możliwość zrobienia tego do końca przyszłego roku" - ocenił szef amerykańskiej dyplomacji.