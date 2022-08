Brytyjski „The Athletic” podaje, że pomocnik Brighton and Hove Albion Jakub Moder przeszedł drugą operację kontuzjowanego kolana. To oznacza, że nie ma szans na jego powrót do gry w tym roku i wzięcie udziału w mistrzostwach świata w Katarze.

Jakub Moder / Zbigniew Meissner / PAP

Moder odniósł kontuzję w kwietniu 2022 roku w czasie meczu Premier League między Brighton i Norwich. Polak zerwał więzadło w kolanie i przeszedł operację.

Teraz media poinformowały, że pomocnik przeszedł drugi zabieg po tym, jak w czasie rehabilitacji poczuł ograniczenia w ruchu kontuzjowanego kolana. Według dyrektora klubu Davida Weira, jego powrót do gry przed końcem roku od początku był mało prawdopodobny.

Początkowa diagnoza mówiła o złożonej i ciężkiej kontuzji kolana i zawsze uważaliśmy, że nierealne jest oczekiwanie na jego powrót do gry do końca roku. Kierownictwo i sztab medyczny zaangażowały Jakuba we wszystkie decyzje dotyczące jego leczenia i rehabilitacji - przekazał "The Athletic".

Instagram Post

Moder ostatnie 6 tygodni spędził w Polsce, gdzie cały czas się rehabilitował. Po powrocie do Anglii doświadczył pełnej sztywności i ograniczeń w ruchu, gdy zintensyfikował rehabilitację. Przeszedł więc drugi zabieg chirurgiczny, aby złagodzić ten problem - opisał Weir. To powszechna procedura wymagana w przypadku tak poważnego urazu kolana. W pełni doceniamy jego chęć występu na mistrzostwach świata, ale zawsze byliśmy pewni, że szansa na to jest bardzo mała - stwierdził.

Moder jest zawodnikiem angielskiego Brighton od początku 2021 roku. Wcześniej reprezentował barwy Lecha Poznań. Rozegrał 40 spotkań w angielskiej Premier League. Zaliczył także 20 występów w seniorskiej reprezentacji Polski.