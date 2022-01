Reżyser Zhang Yimou, podobnie jak podczas letnich igrzysk w 2008 roku w Pekinie, znów przygotowuje ceremonię otwarcia, tym razem zimowej rywalizacji, w chińskiej stolicy.

Stadion olimpijski w Pekinie / Shutterstock

71-letni artysta zapowiada innowacje i niespodzianki.

Ceremonia odbędzie się 4 lutego na Stadionie Narodowym w Pekinie zwanym "Ptasim Gniazdem", czyli w tym samym miejscu co w 2008 r. Z powodu pandemii oraz niższych temperatur weźmie w niej udział znacznie mniej artystów niż 14 lat temu - wówczas uczestniczyło 15 tysiecy osób, a teraz około 3000. Ceremonia ma potrwać około 100 minut.

Rzeczy proste mają to do siebie, że wyglądają jak mistrzowskie pchnięcie w filmach o sztukach walki - proste "dźgnięcie" ma największą moc rażenia. Z powodu pandemii świat potrzebuje nowej i silniejszej wizji, która przemówi do ludzi z całego globu i pozwoli im stawić czoła trudnościom oraz cieszyć się z przyszłości, która będzie lepsza - powiedział Zhang Yimou.

Jednym z przewodnich tematów ma być nowy rok - Tygrysa, według księżycowego kalendarza chińskiego, który rozpocznie się 1 lutego, a zakończy 21 stycznia 2023. Zapalenie olimpijskiego znicza ma zwrócić uwagę na ochronę środowiska, m.in. na działania zmniejszające emisję dwutlenku węgla.

Igrzyska XXIV Olimpiady odbędą się w dniach 4-20 lutego, natomiast paraolimpiadę zaplanowano od 4 do 13 marca. Te pierwsze toczyć się będą na 12 arenach (nie licząc Stadionu Narodowego, na którym odbędą się tylko ceremonie otwarcia i zamknięcia) w trzech strefach: w Pekinie oraz regionach Yanqing - konkurencje alpejskie oraz Zhangjiakou - klasyczne.