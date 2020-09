Wygraliśmy z nimi tylko trzy razy. Ostatnio w 1979 roku. W historii rywalizacji z Holendrami Polacy zanotowali jeszcze sześć remisów i sześć porażek. Dziś spotkanie numer 16. Po prawie dziesięciomiesięcznej przerwie kadra Jerzego Brzęczka rozegra swój pierwszy mecz w nowej edycji Ligi Narodów.

Polacy przygotowują się do meczu Ligi Narodów z Holandią. / Piotr Nowak / PAP

Ostatnie spotkanie z Holendrami zakończyło się porażką biało-czerwonych. A był to 1 czerwca 2016 roku, kiedy przygotowujący się do mistrzostw Europy zespół Adama Nawałki, przegrał z Holandią 1:2. Wcześniej z Oranje graliśmy jeszcze za kadencji Jerzego Engela. W 2000 roku jego zespół przegrał w Lozannie 1:3.

W dzisiejszym starciu w Lidze Narodów trener Jerzy Brzęczek nie będzie miał do dyspozycji pełnego składu. W kadrze nie ma Roberta Lewandowskiego, który dostał wolne po intensywnym sezonie Ligi Mistrzów. Zgrupowanie opuścił również kontuzjowany Damian Kądzior. Dzień przed wylotem do Amsterdamu z zespołem nie trenował też Piotr Zieliński, choć sztab zapewnia, że na dzisiejszy mecz będzie gotowy. W pełni zdrów nie jest również Grzegorz Krychowiak, który na zgrupowanie przyleciał z urazem. Sztab medyczny jednak dopuścił zawodnika do treningów.

Arbiter znany młodzieżowcom

Mecz z Holandią poprowadzi Bułgar Georgi Kabakow, który rozstrzygał już meczu Polska - Portugalia kadry do lat 21. W listopadzie 2018 roku prowadził spotkanie Polska - Portugalia (0:1 w Zabrzu) w barażach o udział w finałach mistrzostw Europy do lat 21. W rewanżu biało-czerwoni wygrali 3:1 i awansowali.



W ostatnim sezonie Ligi Mistrzów Bułgar sędziował mecze Real Madryt - Club Brugge 2:2 i Tottenham Hotspur - Olympiakos Pireus 4:2.

Najdłuższa przerwa w historii

Dziś, po prawie dziesięciu miesiącach pandemicznej przerwy, biało-czerwoni ponownie staną do walki z Holendrami. Przerwa od gry trwałą dokładnie 289 dni. Ostatni mecz kadry Brzęczka, to zwycięskie spotkanie ze Słowenią (3:2 w Warszawie).

"Mam nadzieję, że najbliższe spotkania będą dla nas owocne sportowo. I że będziemy mogli rozegrać również następne - w terminach październikowych i listopadowych. Czy tak długa przerwa wpłynie na poziom najbliższych meczów? Według mnie to może mieć delikatny wpływ. Ale warunki są jednakowe dla wszystkich. Najważniejszą kwestią będzie jak najszybsza adaptacja i powrót do tego, co było robione przed pandemią" - stwierdził trener Brzęczek.



W przeszłości najdłuższa przerwa w historii reprezentacji Polski i wielu innych krajów była oczywiście spowodowana II wojną światową. W przypadku biało-czerwonych trwała prawie osiem lat. Od 27 sierpnia 1939 roku (4:2 z Węgrami w Warszawie, trzy gole Ernesta Wilimowskiego) do 11 czerwca 1947 roku, gdy ulegli w Oslo Norwegii 1:3.



"Wszyscy są w podobnej sytuacji, reprezentacje nie grały od dawna. To całkiem nowa rzeczywistość dla nas i dla trenera. Niestety, nastały takie niespokojne czasy i musieliśmy się do tego przyzwyczaić. Miejmy nadzieję, że w październiku i listopadzie spotkamy się zgodnie z planem" - podkreślił obrońca reprezentacji Polski Kamil Glik.



Jeżeli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, biało-czerwonych czeka intensywna jesień.



Po wrześniowych meczach w LN, w październiku rozegrają trzy spotkania u siebie - towarzyskie z Finlandią w Gdańsku oraz dwa w Lidze Narodów - z Włochami (również w Gdańsku) i z Bośniakami we Wrocławiu.



Podobny "trójmecz" będzie w listopadzie, gdy kadrę czeka towarzyska konfrontacja z Ukrainą na Stadionie Śląskim, następnie rewanż z Italią w Lidze Narodów w Rzymie, a na zakończenie zmagań w tych rozgrywkach potyczka, ponownie w Chorzowie, z Holandią.



Biało-czerwoni w pierwszej edycji Ligi Narodów (2018/19) spadli z Dywizji A, jednak dzięki reformie rozgrywek i poszerzeniu najwyższej dywizji z 12 do 16 drużyn utrzymali się w niej, podobnie jak Niemcy, Chorwacja oraz Islandia.



Terminarz jesiennych meczów piłkarskiej reprezentacji Polski (wszystkie o godz. 20.45):



4 września

Amsterdam: Holandia - Polska (LN)



7 września

Zenica: Bośnia i Hercegowina - Polska (LN)



7 października

Gdańsk: Polska - Finlandia (towarzyski)



11 października

Gdańsk: Polska - Włochy (LN)



14 października

Wrocław: Polska - Bośnia i Hercegowina (LN)



11 listopada

Chorzów: Polska - Ukraina (towarzyski)



15 listopada

Rzym: Włochy - Polska (LN)



18 listopada

Chorzów: Polska - Holandia (LN)