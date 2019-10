Reprezentant Iranu Seyed Mohammad Mousavi został siatkarzem Indykpolu AZS - poinformował w czwartek olsztyński klub. Nowy środkowy dołączy do drużyny przed Turniejem Partnerstwa Regionalnego, który zostanie rozegrany 11-13 października.

Seyed Mohammad Mousavi Eraghi (po prawej) i Mohammadjavad Manavinezhad / VASSIL DONEV / PAP/EPA

O podpisaniu z irańskim siatkarzem kontraktu klub poinformował oficjalnie w czwartek. W tym dniu zawodnik ma przyjechać do Olsztyna. Będzie to dla niego pierwszy w karierze klubowy sezon poza rodzinnym krajem.

Zdaniem prezesa Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA Tomasza Jankowskiego nowy zawodnik jest jednym z najlepszych środkowych na świecie. Rozmowy z reprezentantem Iranu trwały bardzo długo. Najpierw dotyczyły warunków kontraktu, następnie kilka tygodni czekaliśmy na zgodę federacji irańskiej na grę w PlusLidze oraz na wizę. W tym tygodniu wszystko zostało sformalizowane - wyjaśnił.



32-letni Seyed Mousavi jest 11-krotnym mistrzem Iranu, 8-krotnym zdobywcą Pucharu Azji i najlepszym blokującym Mistrzostw Azji 2019.



Karierę siatkarską rozpoczął w 2003 r. w Loulehsazi Ahvaz, potem był zawodnikiem m.in. Petrochimi Bandar Imam, Paykan Teheran, Giti Pasand Isfahan, Kalleh Mazandaran i Matin Vatamin. W sezonie 2017/2018 występował wspólnie z Łukaszem Żygadłą w Sarmayeh Bank, a ostatnio bronił barw Shahrdari Urmia.



Jest również jednym z podstawowych zawodników reprezentacji Iranu. W 2014 i 2018 r. zdobył z nią złoty medal na Igrzyskach Azjatyckich. W 2017 r. wywalczył brązowy medal w Pucharze Wielkich Mistrzów. W dorobku ma również złote medale Igrzysk Azjatyckich (2014, 2018) czy mistrza Azji (2011, 2013, 2019). Podczas ostatnich mistrzostw Azji przyznano mu tytuł najlepszego środkowego.



W tegorocznej edycji Ligi Narodów, Irańczycy zajęli piąte miejsce, a Mousavi zdobył 138 punktów - 94 atakiem, 32 blokiem i 12 skuteczną zagrywką. W turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich Irańczycy zajęli drugie miejsce, więc o bilet do Tokio, będą musieli powalczyć podczas styczniowego turnieju kontynentalnego.



Zakontraktowanie Mousaviego oznacza, że do Indykpolu w nowym sezonie nie dołączy Taylor Averill. W połowie lipca olsztyński klub otrzymał informację od agenta zawodnika, że reprezentant USA jest kontuzjowany i czeka go kilkumiesięczna przerwa w grze.



Mousavi będzie występował w Indykpolu AZS z numerem 66. Środkowy będzie obecny z drużyną podczas Turnieju Partnerstwa Regionalnego, który zostanie rozegrany w Radomiu i Kozienicach w dniach 11-13 października.