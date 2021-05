Broniący tytułu, siedmiokrotny mistrz globu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał na torze w Portimao wyścig Formuły 1 o Grand Prix Portugalii. To jego 97. zwycięstwo w karierze. Rok temu Hamilton także był najszybszy w tej imprezie. ​Drugie miejsce ze stratą ponad 29 s zajął Holender Max Verstappen (Red Bull), a trzeci był partner Hamiltona z zespołu Fin Valtteri Bottas - strata 33,530.

Lewis Hamilton był pierwszy. Na drugiej pozycji uplasował się Max Verstappen / JOSE SENA GOULAO / PAP/EPA

Na starcie nie było żadnych niespodzianek, prowadzenie utrzymał Bottas, który w sobotę wywalczył pole position. Drugi jechał Hamilton, a trzeci Verstappen. O niespodzianki natomiast już na pierwszym okrążeniu "postarał się" kierowca zespołu Alfa Romeo Racing Open Fin Kimi Raikkonen. "Ice Man" na szybkiej prostej uderzył prawym przodem w tył bolidu swojego partnera z zespołu Włocha Antonio Giovinazziego. W samochodzie Fina zniszczone zostało przednie skrzydło, uszkodzone także zawieszenie, jazdy nie można było kontynuować.

Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, służby techniczne zabrały się za czyszczenie toru z resztek bolidu Raikkonena. Safety Car był na torze przez prawie pięć okrążeń.

Gdy wyścig wznowiono, na czele utrzymał się Bottas, Hamilton trochę zaspał i nie wykorzystał dobrej okazji do objęcia prowadzenia.Taka nadarzyła się podczas przejazdu 19. okrążenia (w sumie trasa w Portimao miała ich 66), Hamilton wyprzedził Bottasa, objął prowadzenie i utrzymał do 38. okrążenia, gdy zjechał do serwisu na zmianę opon. Wtedy na prowadzenie wyszedł Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla, który jechał na czele przez ponad dziesięć okrążeń. Udało mu się to tylko dzięki temu, że jako jedyny w stawce przez ponad 50 okrążeń nie zjechał na zmianę opon.

Meksykanin miał swoje kilkanaście minut do 51. rundy, gdy opony w jego bolidzie już zupełnie nie trzymały i Hamilton z dziecinną łatwością go wyprzedził. Wtedy Perez pojawił się w serwisie, założył nowe gumy, ale szans na wejście do walki już oczywiście nie miał. Zajął w wyścigu czwartą pozycję, ze stratą prawie 40 s do Hamiltona, który samotnie, przez nikogo nie zagrożony, zmierzał do mety.

W końcówce Hamilton nie miał już żadnej konkurencji, gdyż dwaj rywale Verstappen i Bottas zameldowali się w serwisie, zmienili ponownie opony i rozpoczęli walkę o dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie. Początkowo zwycięsko wyszedł z niej Verstappen, ale później sędziowie dopatrzyli się, że Holender na jednym z zakrętów wyjechał poza tor. W tej sytuacji dodatkowy punkt przypadł Bottasowi.



Giovinazzi, drugi zawodnik ekipy zespołu Alfa Romeo Racing Open, w której kierowcą testowym i rezerwowym jest Robert Kubica, zajął 12. lokatę. Jak na swoje możliwości pojechał nieźle, wyprzedził m.in. czterokrotnego mistrza świata Niemca Sebastiana Vettela z Aston Martina.



Liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata F1 jest Hamilton, który zgromadził 69 pkt. O osiem mniej ma Verstapppen, a trzeci Brytyjczyk Lando Norris z McLarena traci do lidera 32 pkt.

Kolejna runda MŚ - wyścig o Grand Prix Hiszpanii odbędzie się 9 maja na torze w Barcelonie.

Wyniki wyścigu o GP Portugalii

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:34.31,421

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) strata 29,148 s

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 33,530

4. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 39,735

5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 51,369

6. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 55,781

7. Esteban Ocon (Francja/Alpine-Renault) 1.03,749

8. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine-Renault) 1.04,808

9. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren) 1.15,369

10. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 1.16,463

11. Carlos Sainz (Hiszpania/Ferrari) 1.18,955

12. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo)

13. Sebastian Vettel (Niemcy/Aston Martin)

14. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin)

15. Yuki Tsunoda (Japonia/AlphaTauri)

16. George Russell (W. Brytania/Williams) wszyscy 1 okrążenie

17. Mick Schumacher (Niemcy/Haas)

18. Nicholas Latifi (Kanada/Williams)

19. Nikita Mazepin (Rosja/Haas) wszyscy dwa okrążenia

nie ukończył Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo)

Klasyfikacja generalna MŚ (po 3 z 23 wyścigów)

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 69 pkt

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 61

3. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 37

4. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 32

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 28

6. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 22

7. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren) 16

8. Carlos Sainz (Hiszpania/Ferrari) 14

9. Esteban Ocon (Francja/Alpine-Renault) 8

10. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 7

11. Lance Stroll (Kanada/Aston Martin) 5

12. Fernando Alonso (Hiszpania/Alpine-Renault) 5

13. Yuki Tsunoda (Japonia/AlphaTauri) 2

Klasyfikacja konstruktorów

1. Mercedes 101 pkt

2. Red Bull 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine-Renault 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5