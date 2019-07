"Nie czekam nerwowo z dnia na dzień na telefon z zaproszeniem do powrotu na tor. Mam sprecyzowane plany na życie, nie jest to powrót do Formuły 1" - powiedział dwukrotny mistrz świata Hiszpan Fernando Alonso, który po sezonie 2018 rozstał się z tą serią wyścigową.

