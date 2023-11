Od czwartku w Sosnowcu swój pierwszy turniej od awansu do elity rozegra hokejowa reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni zmierza się w towarzyskim turnieju o Puchar Niepodległości z Estonią, Łotwą i Litwą. „To ma być spokojne przygotowanie i taka rozbiegówka do tego sezonu reprezentacyjnego. Tym bardziej, że trener dał też szansę wielu debiutantom” - mówi w rozmowie z RMF FM Filip Komorski. Z zawodnikiem GKS-u Tychy przed turniejem o Puchar Niepodległości rozmawiał w Sosnowcu Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Hokeista GKS Tychy Filip Komorski (C) / Tomasz Wiktor / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Filip Komorski: Fajnie przyjeżdża się na zgrupowanie hokejowej kadry

To jest moment, w którym można dzielić szatnię z zawodnikami, z którymi na co dzień rywalizujmy w lidze. Jest to fajna odskocznia i też jest tutaj zupełnie inna intensywność - tak o zgrupowaniu hokejowej reprezentacji Polski mówi Filip Komorski.

Kadra trenuje na Stadionie Zimowym w Sosnowcu, gdzie przygotowuje się do meczów turnieju o Puchar Niepodległości. Ten rusza już w czwartek. Dla kibiców, którzy pojawią się na trybunach, będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć reprezentację w akcji po awansie do elity. W kadrowej szatni do awansu do grona najlepszych reprezentacji na świecie już jednak nikt nie wraca.

Ten temat już jest za nami. Ten cel został osiągnięty i teraz przed nami nowe cele i zadania. Patrzymy już do przodu - wyjaśnia gracz GKS-u Tychy.

Filip Komorski dodaje, że jeżeli któryś z debiutantów będzie potrzebował pomocy i porady to chętnie młodszym zawodnikom posłuży radą. Na tym zgrupowaniu pojawiło się kilku debiutantów, wszystko z powodu urazów bardziej doświadczonych graczy.

Niestety kontuzjowani są Paweł Zygmunt i Aron Chmielewski. Nie mogli do nas do jechać, ale to jest też czas, w którym trener może sprawdzić formę zawodników, którzy występują za granicą, bo w tym okienku przerwa jest również dla zagranicznych graczy - wyjaśnia Filip Komorski.

Mecze z Estonią, Łotwą i Litwą zostaną rozegrane na Stadionie Zimowym w Sosnowcu. Ten zupełnie nowy hokejowy obiekt robi wrażenie - podkreśla Filip Komorski.

Jest to na dziś najnowocześniejsze lodowisko w Polsce. Ma świetną infrastrukturę. Do tego dla kibiców jest świetny dojazd. W środku świetna widoczność z każdego miejsca. Do tego kostka, czyli wielki telebim pod sufitem, na którym będą wyświetlane powtórki. Naprawdę ten obiekt jest taką namiastką zachodu - podkreśla reprezentant Polski.

Harmonogram meczów w Turnieju o Puchar Niepodległości

Czwartek, 9 listopada

15:30 POLSKA - Estonia

19:30 Łotwa - Litwa

Piątek, 10 listopada

16:30 Litwa - Estonia

20:00 POLSKA - Łotwa

Sobota, 11 listopada