Paulo Sousa przyjechał do Polski. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji biało-czerwonych pojawił się w kraju, aby rozpocząć przygotowania do pierwszych spotkań w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata, które w 2022 roku odbędą się w Katarze. Pierwsze spotkanie naszych zawodników odbędzie się za ponad 3 tygodnie na Węgrzech.

