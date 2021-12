Awans do Ekstraklasy był historycznym sukcesem dla piłkarek Tarnovii Tarnów. Teraz włożony w to trud, lata treningów i wyrzeczeń może pójść na marne. Wszystko przez kontrowersyjną decyzję zarządu klubu, który postanowił zlikwidować drużynę kobiecą. Powód to „rosnące koszty funkcjonowania oraz brak osiągnięcia zakładanych wyników sportowych” – napisano w oświadczeniu podpisanym przez prezes Tarnovii, Magdalenę Pasek. Pytanie czy kwestie sportowe można oceniać w połowie sezonu, zwłaszcza gdy drużyna zajmuje miejsce w tabeli, które zapewnia utrzymanie?

REKLAMA