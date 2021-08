Dziś odbędzie się szósty etap Tour de Pologne – jazda indywidualna na czas w Katowicach. Pozycji lidera będzie bronić portugalski kolarz Joao Almeida. Czwarty w klasyfikacji generalnej Michał Kwiatkowski ma do odrobienia 21 sekund.

Niemiec Nikias Arndt (P) z grupy DSM wygrywa 5. etap 78. Tour de Pologne w Bielsku-Białej / Andrzej Grygiel / PAP

Almeida, zwycięzca etapów w Przemyślu i Bukowinie Tatrzańskiej, potrafi jeździć na czas, jest aktualnym mistrzem Portugalii w tej konkurencji. Jego przewaga nad Słoweńcem Matejem Mohoricem wynosi jednak tylko dwie sekundy, a nad Włochem Diego Ulissim - 14.

Trasa w Katowicach, płaska i kręta, liczy 19,1 km. Start i meta znajduje się w pobliżu Spodka.



Pierwszy z zawodników wystartuje o godz. 15.37, ostatni - Almeida o godz. 18.21. Etap powinien się rozstrzygnąć ok. 18.45.

Utrudnienia dla kierowców

Przez cały dzień będą wyłączone z użytkowania parkingi w Strefie Kultury. Od godz. 5:00 rano wprowadzone zostaną pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Od godz. 10:30 planowane jest wprowadzenie ograniczeń w ruchu lub zamknięcie takich ulic, jak Olimpijska, Góreckiego, Dobrowolskiego, Dudy Gracza, Warszawska, Szkolna, Moniuszki, Korfantego, aleja Roździeńskiego oraz od godz. 13:00: 1 Maja, Bagienna, Magazynowa, Szopienicka, Gospodarcza, Zofii Nałkowskiej, Wyzwolenia, Krawczyka, Górniczego Dorobku, Porcelanowa, Trzech Stawów, Francuska, Damrota.

Zamknięty dla ruchu pojazdów będzie też dojazd do Doliny Trzech Stawów pomiędzy ul. Murckowską i od skrzyżowania ul. Francuskiej z ul. Lotnisko. Od godz. 13:00 do godz. 19:00 zamknięta będzie m.in. znajdująca się na terenie parku rolkostrada. Niemożliwy będzie także w tych godzinach dojazd do Cmentarza Komunalnego oraz ogródków działkowych przy ul. Francuskiej w okolicy lotniska Muchowiec (dojazd lub dojście tylko wejściami od ul. Meteorologów).

Ponowne otwarcie ulic będzie odbywać się sukcesywnie po zakończeniu etapu, tj. od godziny 19.00. Dla kierowców chcących wyjechać z wnętrza pętli zlokalizowanej w Śródmieściu dostępna będzie śluza w rejonie skrzyżowania Roździeńskiego - Uniwersytecka - Olimpijska, gdzie ruchem będzie kierować policja i w miarę możliwości będzie umożliwiać wyjazd bądź wjazd. Ponadto, na ulicy Francuskiej, na fragmencie od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Warszawskiej nastąpi odwrócenie kierunku ruchu, gdzie ruchem będą kierować uprawnione osoby.

Ważne dla kierowców są także inne zmiany w organizacji ruchu:

na ulicy 1 Maja ruch będzie się odbywać wyłącznie północną jezdnią tj. od Zawodzia do ulicy Dudy Gracza,

na ulicy Dudy Gracza ruch będzie się odbywać wyłącznie wschodnią jezdnią tj. od ulicy 1 Maja do Al. Roździeńskiego,

umożliwiony zostanie wyjazd z parkingu Centrum Przesiadkowego Zawodzie na ulicę 1 Maja w kierunku Centrum,

zawężona do 1 pasa ruchu zostanie jezdnia ulicy Bagiennej (DK79) w rejonie wyjazdu

z Zawodzie w kierunku Mysłowic,

dojazd ulicą Szopienicką od Giszowca możliwy będzie wyłącznie do Osiedla Nikiszowiec, natomiast dojazd w kierunku Centrum z Giszowca możliwy będzie

z wykorzystaniem ulic Pszczyńskiej i Murckowskiej,

zamknięty zostanie zjazd z Autostrady A4 na ulicę Damrota (kierunek Wrocław),

dojazd w kierunku Centrum możliwy będzie z wykorzystaniem ulicy Francuskiej,

dojazd w kierunku Centrum z Autostrady A4 (kierunek Kraków) możliwy będzie

z wykorzystaniem ciągu ulic Francuska, Ceglana, Kościuszki,

zamknięte dla ruchu zostaną skrzyżowania w ciągu ulicy Damrota,

zatoki postojowe zlokalizowane wzdłuż trasy wyścigu zostaną zabezpieczone taśmami ostrzegawczymi.

W dniu wyścigu ulegają zmianom także rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Już od godz. 4:30 rano wyłączona będzie trakcja tramwajowa od Ronda do Rynku. Ruch wznowiony będzie po godz. 22:30 Dodatkowo w godz. 10:00 - 20:30 nie będą kursować tramwaje na linii Zawodzie-Centrum Miasta - Załęże oraz z centrum Miasta w kierunku Brynowa (uruchomiona zostanie linia tramwajowa nr 56, kursująca na odcinku Brynów Centrum Przesiadkowe - Katowice Plac Miarki).