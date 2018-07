Jakub Krzewina nie wystartuje na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie. Nasz halowy mistrz świata w sztafecie 4 x 400 metrów nabawił się kontuzji.

Jakub Krzewina jest ważnym członkiem polskiej drużyny / Tim Ireland / PAP/EPA

Mam zapalenie ścięgna Achillesa. Rozpoczynam leczenie tej kontuzji. Zostaje mi kibicowanie przed telewizorem - tłumaczył lekkoatleta.

Jego kolega ze sztafety - Rafał Omelko - przyznał, że po złotym medalu w Birmingham oczekiwania w stosunku do naszych biegaczy są ogromne.



Skupiamy się na tym, żeby pokazać wolę walki i walczyć o najlepszą lokatę. Zobaczymy co to da, bo trzeba zauważyć, że pojawią się zawodnicy, których na halowych mistrzostwach nie było jak chociażby Hiszpanie, którzy wyglądają na murowanych faworytów - stwierdził.



Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy rozpoczną się 7 sierpnia. Dwa i cztery lata temu zawody były dla polskich sportowców bardzo szczęśliwe - nasi reprezentanci przywieźli z nich po 12 medali.

Liczymy na powtórkę.



(nm)