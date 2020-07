Drużyna West Bromwich Albion, której piłkarzem jest Kamil Grosicki, wywalczyła bezpośredni awans do Premier League. W ostatniej kolejce sezonu 2019/20 na zapleczu angielskiej ekstraklasy WBA zremisowało u siebie z Queens Park Rangers 2:2. To wystarczyło.

Kamil Grosicki strzela gola w meczu West Bromwich Albion z Hull City, 5 lipca 2020 / MIke Egerton / PAP/PA

Przed środowymi spotkaniami West Brom miał na koncie 82 punkty i plasował się w tabeli na miejscu drugim, premiowanym bezpośrednią przepustką do Premier League.

Zaledwie punkt tracili do ekipy Kamila Grosickiego piłkarze Brentford, a dwa punkty mniej miała na koncie drużyna Fulham Londyn. Żaden z tych zespołów nie zdołał jednak w środę odnieść zwycięstwa, obydwa trafią więc do turnieju barażowego: wraz z piątym Cardiff City i szóstym Swansea City. Do elity awansuje jedna z tych czterech ekip.

West Bromwich Albion cieszy się natomiast z bezpośredniego awansu.

W zakończonym remisem meczu ostatniej kolejki bramki dla The Baggies zdobyli Grady Diangana i Callum Robinson, zaś dla Queens Park Rangers trafili Ryan Manning i Eberechi Eze.

Kamil Grosicki rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, a na murawie pojawił się w 80. minucie, kiedy wynik był już - jak się okazało - ustalony.

Jak podsumowuje Onet, w barwach WBA, do którego trafił w styczniu z Hull City, Grosicki zdążył rozegrać 14 spotkań - większość rozpoczynał w roli rezerwowego, zdobył jednego gola, a przy trzech asystował.

"Dzięki dobrej grze będzie miał szansę ponownie pokazać się na najwyższym szczeblu angielskiej piłki ligowej po trzyletniej przerwie" - podkreśla portal.

Popis drużyny Mateusza Klicha na pożegnanie z Championship

Już wcześniej natomiast awans do Premier League zapewniła sobie drużyna innego Polaka: Leeds United, w którego barwach występuje Mateusz Klich.

Najlepsza ekipa Championship zakończyła sezon z przytupem, gromiąc u siebie Charlton Athletic 4:0.

Klich grał do 73. minuty, kiedy to na boisku zastąpił go Mateusz Bogusz. Dla 18-letniego pomocnika był to ligowy debiut w barwach Leeds.

Rezerwowym gospodarzy był natomiast w tym spotkaniu Kamil Miazek.

Zespół Artura Boruca walczy o utrzymanie na najwyższym szczeblu

Jedynym znanym już spadkowiczem z Premier League jest ekipa Norwich City.

W niedzielę dołączą do niej dwa zespoły z grupy: AFC Bournemouth, którego rezerwowym bramkarzem jest Artur Boruc, Watford i Aston Villa.