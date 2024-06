Ekspedycja Dream Line 2024 na Nanga Parbat nabiera tempa. Po kilku rotacjach do obozu pierwszego i drugiego, w tym tygodniu Anna Tybor wraz z partnerem wspinaczkowym, Tomem Lafaille, osiągnęli obóz trzeci na wysokości 6800 m n.p.m. Tam złożyli depozyt sprzętu, przygotowując się do kolejnych etapów wspinaczki. W czwartek 27 czerwca bezpiecznie wrócili do bazy.

Anna Tybor / Jan Korlatowicz / Materiały prasowe Przed ekipą teraz kilka dni zasłużonego odpoczynku i oczekiwanie na okno pogodowe, aby móc przystąpić do ataku szczytowego. Celem jest nie tylko zdobycie Nanga Parbat, ale również zjazd na nartach z jej wierzchołka. Nie dokonała tego jeszcze żadna kobieta, a żadna Polka w Himalajach nawet nie próbowała tego robić. Obok Anny Tybor, zespół Dream Line 2024 tworzą doświadczeni wspinacze i specjaliści. W skład ekipy wchodzi Tom Lafaille, z którym Anna zdobyła Broad Peak w 2023 roku, oraz Jan Korlatowicz, fotograf i ratownik TOPR, który dołączył do zespołu. Dokumentuje wyprawę i wspiera zespół swoimi umiejętnościami ratowniczymi. Anna Tybor staje przed wyjątkowo wymagającym wyzwaniem na Nanga Parbat. Po tym, jak niesprzyjające warunki pogodowe zmusiły ją do rezygnacji z ataku na Dhaulagiri, teraz cała jej uwaga koncentruje się na tej trudnej górze. Nanga Parbat, nazywana także "Nagą Górą", jest jednym z najbardziej niebezpiecznych szczytów w Himalajach. Tybor jest gotowa podjąć to wyzwanie, wykorzystując swoje bogate doświadczenie i staranne przygotowanie, aby odnieść sukces na tej legendarnej górze.