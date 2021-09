Jan-Krzysztof Duda przegrał z Magnusem Carlsenem dwa razy po 0,5:2,5 w ćwierćfinale Aimchess US Rapid, dziewiątego z cyklu turniejów online szachów szybkich Champions Chess Tour. Polak odpadł z rywalizacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Środowy pojedynek norweskiego mistrza świata z Dudą potoczył się według podobnego scenariusza co dzień wcześniej, z tym, że arcymistrz z Wieliczki przegrał z liderem cyklu CCT obydwie partie białymi, a zremisował drugą, w której grał czarnymi.



W pozostałych ćwierćfinałowych pojedynkach Lewon Aronian z Armenii wygrał z Szachrijarem Mamiedjarowem z Azerbejdżanu 3:1 i 2:1, a Rosjanin Władysław Artemiew pokonał Amerykanina Leiniera Domingueza 2:2 i 3:1.



W rywalizacji reprezentanta Francji Alirezy Firouzji z Amerykaninem Wesleyem So konieczna była dogrywka, gdyż regularne mecze zakończyły się wynikami 2,5:0,5 i 1,5:2,5. W dodatkowych partiach błyskawicznych lepszy okazał się ten pierwszy 1,5:0,5.



W półfinałach, które rozpoczną się w czwartek, Artemiew spotka się z Firouzją, a Carlsen z Aronianem.



Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 imprez rozgrywanych w kolejnych miesiącach.



W Aimchess US Rapid pula wynosi 100 tys. dolarów, a zwycięzca otrzyma 30 tys. Szachiści rywalizują w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię. 16 uczestników rozegrało w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych awansowało do fazy pucharowej, w której odbywają się dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.



Cykl zakończy się 3 października i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.