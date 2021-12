Paulo Sousa otrzymał ofertę objęcia klubu Internacional Porto Alegre - informuje brazylijski portal Globo Esporte. Portugalczyk miałby pracować w drużynie ligi brazylijskiej przez dwa lata. Brazylijscy dziennikarze podają, że Sousa ma podpisać kontrakt w poniedziałek.

Paulo Sousa podczas konferencji prasowej / Józef Polewka, RMF FM

Brazylijski portal wskazuje, że Sousie zostały już przedstawione cele na sezon, polityka transferów i kwestie finansowe. Trener ma wkrótce dać odpowiedź klubowi. Brazylijski dziennikarz Vagner Martis pisze nawet, że trener biało-czerwonych już w poniedziałek może podpisać dwuletni kontrakt z Internacionalem Porto Alegre.

Według brazylijskich mediów przedstawiciele klubu Internacional Porto Alegre polecą w weekend do Portugalii, by porozmawiać z trenerem. To Sousa ma być obecnie faworytem do objęcia Internacionalu, a nie Urugwajczyk Alexander "Cacique" Medina.

Spekulacje na temat przyszłości selekcjonera reprezentacji Polski od jakiegoś czasu pojawiają się w zagranicznych mediach. Najpierw przewidywano, że Sousa zostanie trenerem CR Flamengo. Ten klub zdecydował się jednak na zatrudnienie trenera Benfiki Lizbona Jorge Jesusa.



Odejście Sousy oznaczałoby opuszczenie reprezentacji Polski przed marcowymi barażami do mistrzostw świata. Zostały trzy miesiące do kluczowych meczów w walce o mistrzostwa świata w Katarze. 24 marca Polacy zagrają na wyjeździe z Rosją. Jeśli wygrają to w finale baraży zagrają u siebie ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy