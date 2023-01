Drużyny Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Aluronu CMC Warty Zawiercie powalczą ze sobą w barażu o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów siatkarzy. To będzie kolejna w ostatnich latach rywalizacja naszych klubów w fazie pucharowej rozgrywek. Bezpośredni awans do ćwierćfinału wywalczyli zawodnicy Jastrzębskiego Węgla i mogą spokojnie czekać na najbliższego rywala.

Będzie polska para w fazie pucharowej LM siatkarzy. Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargilo / PAP Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle już przed wczorajszym meczem z Trentino Itas była pewna drugiego miejsca w grupie, które nie gwarantowało bezpośredniego awansu do ćwierćfinału. Z kolei Aluron CMC Warta Zawiercie walczył jeszcze o wygraną w swojej grupie. Ostatecznie ZAKSA przegrała 2:3 z przeciwnikiem z Włoch, choć wygrała dwa pierwsze sety. Siatkarze Warty po porażce 0:3 z RB Volleys w Berlinie ostatecznie awansowali do fazy pucharowej jako najlepsza drużyna z trzecich miejsc a więc rzutem na taśmę. ZAKSA była z kolei najlepszą drużyną z grona tych, które zajęły w grupach drugie miejsce. Tak właśnie dwie polskie drużyny utworzyły wspólną barażową grupę. Jastrzębski Węgiel po wygraniu swojej grupy z kompletem zwycięstw czeka na zwycięzcę innej barażowej pary, którą utworzyły niemieckie VfB Friedrichshafen orz francuskie Tours VB. Zobacz również: Wygrana Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów siatkarzy W ostatnich 10 latach przywykliśmy już do tego, że polskie kluby toczą ze sobą walkę w fazie pucharowej. Wiosną w półfinale poprzedniej edycji Ligi Mistrzów ZAKSA rywalizowała z Jastrzębskiem Węglem i awansowała do finału wygrywając 3:0 i 3:2. Obie drużyny walczyły ze sobą także w sezonie 2017/2018. Wtedy w nietypowej 1/12 finału ZAKSA także dwukrotnie wygrała 3:1 i 3:0. W sezonie 2014/2015 mieliśmy za to "polski" półfinał, w którym zagrały zespoły Asseco Resovii Rzeszów i PGE Skry Bełchatów. W meczu turnieju Final Four górą byli Rzeszowianie. W roku 2014 w fazie play-off zagrały Resovia i Jastrzębski Węgiel. Jastrzębianie wygrali 3:0 i 3:1 po czym awansowali do półfinału. Teraz kolejną część polsko-polskiej rywalizacji w fazie pucharowej dopiszą ZAKSA i Warta. Pary 1/8 finału: Aluron CMC Warta Zawiercie (1. zespół z 3. miejsc) - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (1. zespół z 2. miejsc) Ziraat Bank Ankara (5. zespół z 2. miejsc) - Berlin Recycling Volleys (2. zespół z 2. miejsc) VfB Friedrichshafen (4. zespół z 2. miejsc) - Tours VB (3. zespół z 2. miejsc) Ćwierćfinał: Trentino Itas - Aluron/ZAKSA Sir Sicoma Monini Perugia - Ziraat/Berlin Halkbank Ankara - Cucine Lube Civitanova Jastrzębski Węgiel - VfB /Tours