Szachtar Donieck prowadzi już sprzedaż pakietów biletów na mecze fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, które będzie rozgrywać na stadionie Legii Warszawa. Uruchomiono nawet polską wersję strony internetowej klubu z Ukrainy.

Piłkarz Szachtara Donieck Mykoła Matwienko / Georgia Panagopoulou / PAP/EPA

O tym, że Szachtar będzie występować na Łazienkowskiej, informowano już w połowie lipca. Legia podpisała wówczas z ukraińskim klubem umowę najmu stadionu na czas fazy grupowej LM.



Ze względu na trwającą na terytorium Ukrainy wojnę z Rosją, tamtejsze kluby nie mogą obecnie rozgrywać meczów u siebie w europejskich pucharach.



Na stronie internetowej Szachtara kibice mogą już dowiedzieć się - m.in. z wersji w języku polskim - o szczegółach nabycia wejściówek na mecze w Lidze Mistrzów. Podobne informacje zamieściła również oficjalna strona Legii.



"Pakiet Ligi Mistrzów to gwarancja uczestnictwa w domowych meczach Szachtara. Kupując go, otrzymujesz 3 bilety na pojedynki rundy grupowej w Warszawie, gwarantując sobie z góry stałe miejsce (...)" - napisano w języku polskim na stronie mistrza Ukrainy.



Jak dodano, ceny pakietów Ligi Mistrzów (trzy mecze) zaczynają się już od 200 złotych. Można je kupić na oficjalnej stronie shakhtar.com.



Pierwszeństwo w zakupie pakietów mają posiadacze karnetów na mecze Szachtara oraz Legii - ze specjalnym rabatem.



Losowanie Ligi Mistrzów zaplanowano na 25 sierpnia. Szachtar ma zapewniony bezpośredni udział w fazie grupowej, która rozpocznie się 6 września i potrwa do 2 listopada.