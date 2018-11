Będzie drugie spotkanie władz Lecha Poznań z Adamem Nawałką - ustalił dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski. Były selekcjoner reprezentacji Polski szykowany jest na trenera Kolejorza. Nawałka spotkał się już z władzami klubu wczoraj, ale na razie nie podjęto decyzji o jego zatrudnieniu.

Będzie drugie spotkanie władz Lecha Poznań z Adamem Nawałką - ustalił dziennikarz RMF FM. / Mikhail Tereshchenko / PAP/ITAR-TASS

Ewentualna decyzja zależy od pozycji negocjacyjnej Lecha Poznań. W korytarzach poznańskiego stadionu mówi się, że jeśli Kolejorz wygra następne starcie z Jagiellonią, to z Nawałką będzie można jeszcze ponegocjować. Jeśli jednak przegra, na gwałt potrzebny będzie ratownik, który poda rękę tonącej drużynie. Tym ratownikiem ma być właśnie Nawałka. Lech Poznań ma jednak plany B i C. Pod uwagę brani są także inni szkoleniowcy, ale Adam Nawałka jest w tym gronie jedynym Polakiem.

Lech jedzie do Białegostoku

Dla samych piłkarzy Lecha na razie najważniejszy jest najbliższy mecz z Jagiellonią Białystok. Będzie to okazja do zbliżenia się do czołówki Lotto Ekstraklasy. Lech przed startem kolejki zajmuje 7. miejsce i traci do liderującej Lechii Gdańsk 8 punktów. Do Jagiellonii brakuje mu 7 "oczek", ale po tej kolejce (przy odpowiednich wynikach w innych spotkaniach) może wskoczyć maksymalnie na 5. miejsce.

Rogale w Białymstoku

Dzięki meczowi ekstraklasy Lecha z Jagiellonią w Święto Niepodległości do Białegostoku zawita także poznańska tradycja. Przedstawiciele obu klubów rozdadzą w niedzielę po południu mieszkańcom miasta pół tysiąca rogali świętomarcińskich. Rogale zostaną przywiezione rano prosto z Poznania. Tradycyjny przysmak jest elementem celebrowanych 11 listopada imienin ulicy Święty Marcin - jednej z głównych w stolicy Wielkopolski.

Akcja ma być przeprowadzona w niedzielę o godz. 14 (cztery godziny przed meczem Jagiellonia - Lech) w centrum Białegostoku przez przedstawicieli obu klubów. Rogale świętomarcińskie zostaną wcześnie rano wypieczone w Poznaniu. Konkursy związane z tą tradycją zaplanowano też w przerwie meczu piłkarskiej ekstraklasy, a jedną z nagród ma być weekend w Poznaniu przy okazji rewanżowego meczu Lecha z Jagiellonią.