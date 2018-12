W Dublinie rozlosowano grupy eliminacji Euro2020. Biało-czerwoni byli losowani z pierwszego koszyka. Nasza kadra uniknęła piłkarskich potęg. O awans na turniej powalczymy z Austrią, Izraelem, Słowenią, Macedonią i Łotwą. Ciekawie zapowiada się grupowa rywalizacja Niemców z Holendrami czy Portugalczyków ze Szwedami. Trudno za to jednoznacznie wskazać „grupę śmierci”.

Z drugiego koszyka trafiliśmy na Austrię. Dotychczas z tą reprezentacją graliśmy 8 razy. Cztery mecze wygraliśmy, trzy przegraliśmy a jeden pojedynek zakończył się remisem. Ostatnio rywalizowaliśmy w Austriakami podczas Euro2008. Wtedy padł remis 1:1. Gola dla Polski strzelił Roger Guerreiro, a wyrównał w ostatniej minucie Ivica Vastić z rzutu karnego. To był pamiętny karny podyktowany przez sędziego Howarda Webba, który wzbudził wtedy ogromne emocje. W eliminacjach spotkaliśmy się ostatnio w batalii o awans do Mistrzostw Świata 2006. Wtedy u siebie wygraliśmy 3:2, a na wyjeździe 3:1.

Kolejnym rywalem Polaków będzie Izrael. Poprzedni pojedynek z tym rywalem to towarzyskie starcie z 2005 roku. Wygrane przez biało-czerwonych 3:2. W eliminacjach rywalizowaliśmy tylko raz i to dawno temu. W walce o Euro1996 wygraliśmy w Zabrzu 4:3, a na wyjeździe przegraliśmy 1:2.

Z koszyka czwartego wylosowaliśmy rywali z eliminacji Mundialu 2010. To właśnie na starciu ze Słowenią zakończyła się przygoda Leo Beenhakkera z reprezentacją. Wtedy w Mariborze przegraliśmy 0:3, a we Wrocławiu padł remis 1:1. Dwa lata temu w towarzyskim meczu także we Wrocławiu padł ponownie wynik 1:1.

Koszyk piąty to Macedonia, z którą w przeszłości graliśmy jedynie towarzysko. Poprzednio w 2012 roku. Wygraliśmy wtedy 4:1. Z kolei z Łotwą, która została dolosowana do naszej grupy z koszyka szóstego mamy do wyrównania rachunki z eliminacji Euro2004. Wtedy Polacy prowadzeni przez Zbigniewa Bońka przegrali w Warszawie 0:1. Na Łotwie wygraliśmy 2:0.

W najnowszym rankingu FIFA Austria zajmuje 22.lokatę. Słowenia jest 62., Macedonia 68., Izrael 90., a Łotwa 132.

W jesiennej Lidze Narodów nasi przeciwnicy nie zachwycili. Austriacy zajęli w swoje grupie Dywizji C drugą lokatę ustępując Bośni i Hercegowinie. Izrael ugrał w Dywizji C sześć punktów w rywalizacji ze Szkocją oraz Irlandią Północną. Słowenia spadła z kolei do Dywizji D zdobywając tylko 3 punkty, choć rozegrała 6 meczów. Łotysze w Dywizji D oglądali plecy Kazachstanu czy Gruzji. Awans do Dywizji C wywalczyli za to Macedończycy. Zdobyli 15 punktów, ale rywalizowali z Armenią, Gibraltarem i Liechtensteinem.

Bilans Polaków w meczach z rywalami z eliminacji Euro 2020

Ze wszystkimi drużynami, z którymi powalczymy w przyszłym roku w eliminacjach mamy korzystny bilans meczów. Najczęściej mierzyliśmy się z Łotwą - 13 razy. Wygraliśmy 9 meczów. Do tego dochodzą 2 remisy i 2 porażki. I Izraelem na 11 spotkań wygraliśmy 5. Bilans uzupełniają 4 remisy i 2 porażki. Ze Słowenią rozegraliśmy 6 meczów. 2 zakończyły się naszym zwycięstwem. Mieliśmy też 3 remisy i 1 porażkę. Z Macedonią wygraliśmy dwukrotnie i 1 zremisowaliśmy. Najbardziej wyrównany bilans jest w pojedynkach z Austrią. Na 8 meczów wygraliśmy 4, a 3 przegraliśmy. Do tego dochodzi 1 remis.

Grupy eliminacyjne Euro 2020

Grupa A: Anglia, Czechy, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo

Grupa B: Portugalia, Ukraina, Serbia, Litwa, Luksemburg,

Grupa C: Holandia, Niemcy, Irlandia Północna, Estonia, Białoruś

Grupa D: Szwajcaria, Dania, Irlandia, Gruzja, Gibraltar

Grupa E: Chorwacja, Walia, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan,

Grupa F: Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Rumunia, Wyspy Owcze, Malta

Grupa G: Polska, Austria, Izrael, Słowenia, Macedonia, Łotwa

Grupa H: Francja, Islandia, Turcja, Albania, Mołdawia, Andora

Grupa I: Belgia, Rosja, Szkocja, Grecja, Kazachstan, San Marino

Grupa J: Włochy, Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Cypr, Armenia, Liechtenstein

Kiedy zagrają Polacy?

Eliminacje ruszą w marcu przyszłego roku. UEFA wyznaczyła łącznie 10 terminów, w których mogą być rozgrywane mecze. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w połowie listopada przyszłego roku. W lipcu w Portugalii finałowy turniej Ligi Narodów z udziałem Anglii, Holandii, Szwajcarii i ekipy gospodarzy.

Terminy UEFA w eliminacjach Euro2020

Pierwszy termin: 21-23 marca

Drugi termin: 24-26 marca

Trzeci termin: 7-8 czerwca



Czwarty: 10-11 czerwca



Piąty termin: 5-7 września



Szósty termin: 8-10 września



Siódmy termin: 10-12 października



Ósmy termin: 13-15 października



Dziewiąty termin: 14-16 listopada



Dziesiąty termin: 17-19 listopada