Szwed Armand Duplantis w pierwszym tegorocznym mityngu Diamentowej Ligi w Xiamen wynikiem 6,24 m poprawił o centymetr własny rekord świata w skoku o tyczce. Polka Natalia Kaczmarek czasem 50,29 zajęła drugie miejsce w biegu na 400 m. Wygrała mistrzyni świata Marileidy Paulino z Dominikany - 50,08.

Armand Duplantis (zdj. arch.) / BEN STANSALL/AFP / East News

Poprzedni rekord globu wynosił 6,23 m. Duplantis uzyskał taki rezultat 17 września 2023 w finałowych zawodach Diamentowej Ligi w Eugene.

To pierwszy start Duplantisa w sezonie. Reprezentant Szwecji regularnie poprawia rekord świata od 2020 roku.

Dla Natalii Kaczmarek dzisiejszy występ to najlepsze otwarcie sezonu w karierze. Rok temu na inaugurację Diamentowej Ligi w Dausze uzyskała czas 51,64. Wicemistrzyni świata z Budapesztu wkrótce poleci na zgrupowanie do Miami na Florydzie, gdzie reprezentacja Polski przygotowuje się do mistrzostw świata sztafet, które są kwalifikacjami olimpijskimi. 26-latka w dniach 4-5 maja w Nassau na Bahamach wystąpi w żeńskiej i mieszanej sztafecie 4x400 m.