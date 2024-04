Elon Musk odwołał w sobotę mającą się rozpocząć dzień później wizytę w Indiach. Miał tam rozmawiać z premierem Narendrą Modim o nowych inwestycjach w Azji. W piątek rozpoczęły się w Indiach wybory krajowe.

Elon Musk / Carsten Koall / PAP/DPA

"Niestety bardzo poważne obowiązki Tesli wymagają opóźnienia wizyty w Indiach, ale z niecierpliwością czekam na wizytę jeszcze w tym roku" - napisał Musk na swojej platformie społecznościowej X.

Musk zapowie budowę nowej fabryki w Indiach?

Musk miał rozpocząć wizytę w niedzielę, dwa dni po rozpoczęciu wyborów krajowych w Indiach , w których, według prognoz, Modi zdobędzie trzecią kadencję.

Oczekiwano, że w New Delhi Musk zapowie budowę nowej fabryki samochodów elektrycznych za 2 do 3 miliardów USD, po tym, jak rząd ogłosił politykę obniżania wysokich ceł na importowane samochody dla lokalnych inwestorów - podał Reuters.

Spodziewano się także, że spotka się w New Delhi z dyrektorami kilku kosmicznych start-upów. Musk oczekuje na zgodę organów regulacyjnych rządu Indii na rozpoczęcie świadczenia usług szerokopasmowego Internetu satelitarnego Starlink w tym kraju.

Trudne wyzwania Muska

Jak podaje Reuters, wizyta miała być związana z ogłoszeniem planów wejścia producenta pojazdów elektrycznych (EV) na rynek południowoazjatycki.

Oczekiwano również, że Musk w Indiach będzie miał okazję do uspokojenia inwestorów zaniepokojonych spadkiem akcji Tesli i planami zwolnienia 10 proc. jej pracowników na całym świecie.

Musk, jak wskazuje Reuters, stoi przed trudnymi wyzwaniami, spadającą sprzedażą, rosnącą konkurencją ze strony chińskich producentów samochodów elektrycznych i niepewnymi losami przyszłych kluczowych produktów Tesli.

Sześciotygodniowe wybory w Indiach

W piątek rano czasu lokalnego rozpoczęło się w Indiach głosowanie do Izby Ludowej. Wybory będą trwać 6 tygodni. Uprawnionych do głosowania jest 969 mln obywateli, oznacza to, że swój głos ma prawo oddać co ósmy mieszkaniec globu.

Głosowanie odbywa się w 28 stanach i 8 regionach federalnych. Wybory są podzielone na siedem etapów i trwają do 1 czerwca. Rezultaty wyborów mają być ogłoszone 4 czerwca.

Łącznie zarejestrowanych jest 968 mln wyborców, z czego 497 mln to mężczyźni, a 471 mln to kobiety. Szacuje się, że prawdopodobnie po raz drugi z rzędu w wyborach weźmie udział większy odsetek kobiet niż mężczyzn.

Do obsadzenia w Izbie Ludowej są 543 mandaty. Aby uzyskać większość wystarczy zdobyć 272 mandaty.

Według sondaży większość miejsc w parlamencie trafi do koalicji ugrupowań pod przywództwem Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) premiera Narendry Modiego. Rywalizuje z nią koalicja partii opozycyjnych, na której czele stoi Indyjski Kongres Narodowy (INC) z przewodniczącym Mallikarjunem Kharge.