W Warszawie wystartował 56. Rajd Barbórka. Rywalizacja odbywa się na pięciu odcinkach specjalnych – trzy na Bemowie, dwa na torze Modlin i wieczorne, słynne „Kryterium Asów” na ulicy Karowej w Warszawie. Po trzech próbach na prowadzeniu jest faworyt - Kajetan Kajetanowicz.

56. Rajd Barbórka Michał Dukaczewski /RMF FM

Po pokonaniu trzech rajdowych prób, jednej na Bemowie i dwóch Modlinie prowadzi Kajetan Kajetanowicz a więc faworyt, ale bardzo mocno naciska go młody, utalentowany Mikołaj Marczyk, czyli aktualny wicemistrz Polski. Traci do Kajetana zaledwie 69 setnych sekundy. Walka zapowiada się pasjonująco. O wszystkim mogą przesądzić naprawdę drobne detale. Oczywiście to nie będzie koniec rajdowych emocji, bo wieczorem czeka nas jeszcze Kryterium Asów na ulicy Karowej.







Na liście startowej jest ponad 90 załóg. W rajdzie zmierzą się między innymi: czterokrotny wicemistrz świata Fin Mikko Hirvonen, mistrzowie Europy Krzysztof Hołowczyc i Kajetan Kajetanowicz oraz cała krajowa czołówka.

Rajd Barbórka, tradycyjnie zamykający sezon sportów motorowych w Polsce, nie jest imprezą, w której kierowcy walczą o punkty do klasyfikacji końcowej mistrzostw Polski. To impreza, podczas której zawodnicy dziękują kibicom za doping w całym sezonie, żegnają się z nimi do przyszłego roku.

Trasa tegorocznej Barbórki jest zbliżona do ubiegłorocznej. W programie są dwa odcinki pokonywane dwukrotnie: Autodrom Bemowo i Tor Modlin. Zmieniony został harmonogram. W sobotni poranek 1 grudnia kierowcy pokonają rozszerzoną trasę odcinka Bemowo, następnie pojadą do Modlina, gdzie zostaną rozegrane dwa odcinki. Po powrocie na Bemowo ponownie będzie ich czekać rywalizacja na terenie autodromu Automobilklubu Polski, gdzie odbędą się odcinki OS4 i OS5.