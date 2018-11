Alec Baldwin odpowiadał przed nowojorskim sądem za napaść na pochodzącego z Polski 49-letniego mężczyznę na jednym z parkingów na Manhattanie. Baldwin odmówił wypowiedzi dla mediów po przesłuchaniu.

Alec Baldwin przed nowojorskim sądem. Odpowiadał za pobicie Polaka na parkingu Associated Press/x-news



Pełnomocnik oskarżonego stwierdził, że dysponuje nagraniem, na którym widać, że reprezentowany przez niego aktor nikogo nie uderzył.

Do zdarzenia doszło 2 listopada. Zaatakowany 49-latek zgłosił policji, że Baldwin uderzył go w twarz w trakcie sprzeczki o wolne miejsce parkingowe. Inny kierowca zeznał, że Baldwin "uderzył lub spoliczkował" mężczyznę.



49-latek trafił do szpitala z niegroźnymi obrażeniami twarzy.



Jak podają amerykańskie media, Baldwin zaraz po scysji miał przyznać się interweniującemu policjantowi, że popchnął mężczyznę. To dupek - miał powiedzieć Baldwin.



Kolejna rozprawa odbędzie się 23 stycznia.

(j.)