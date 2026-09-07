„To jest rzecz, która powinna wzbudzać nasze obawy”. Niemczycki o wyborach w Niemczech

Spodziewam się zmiany polityki wewnętrznej w Niemczech. Takie zwycięstwo partii skrajnej będzie miało wpływ na rząd centralny. Co do naszej polityki wobec Niemiec nie spodziewam się zmiany – przyznał wiceminister spraw zagranicznych.
Na pytanie, czy w związku z wyborami zmieni się polityka Niemiec wobec Ukrainy, Niemczycki powiedział, że tego się nie spodziewa. Ciężko mi sobie wyobrazić, by CDU i partie głównego nurtu radykalnie zmieniły podeście do Ukrainy - podkreślił polityk.
Nie wyobrażam sobie dopuszczenia partii tak skrajnej do tzw. głównego nurtu. To by oznaczało bardzo duże problemy dla partii prawicowych, jak CDU – przyznał wiceszef MSZ. Niemczycki dodał jednocześnie, że musimy być przygotowani na ewentualne zmiany w polityce zagranicznej w Niemczech.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.