„To jest rzecz, która powinna wzbudzać nasze obawy”. Niemczycki o wyborach w Niemczech

RMF24

„To partia, która kwestionuje porządek europejski. Jest partią prorosyjską. Myślę, że to jest rzecz, która powinna wzbudzać nasze obawy” - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 o AfD Ignacy Niemczycki, wiceszef MSZ. Pytany, czy zwycięstwo tej partii w Saksonii-Anhalt to zagrożenie polskich interesów, odpowiedział: „W długim terminie jak najbardziej”.

Spodziewam się zmiany polityki wewnętrznej w Niemczech. Takie zwycięstwo partii skrajnej będzie miało wpływ na rząd centralny. Co do naszej polityki wobec Niemiec nie spodziewam się zmiany – przyznał wiceminister spraw zagranicznych.

Na pytanie, czy w związku z wyborami zmieni się polityka Niemiec wobec Ukrainy, Niemczycki powiedział, że tego się nie spodziewa. Ciężko mi sobie wyobrazić, by CDU i partie głównego nurtu radykalnie zmieniły podeście do Ukrainy - podkreślił polityk.

Nie wyobrażam sobie dopuszczenia partii tak skrajnej do tzw. głównego nurtu. To by oznaczało bardzo duże problemy dla partii prawicowych, jak CDU – przyznał wiceszef MSZ. Niemczycki dodał jednocześnie, że musimy być przygotowani na ewentualne zmiany w polityce zagranicznej w Niemczech.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.