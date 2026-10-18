Rozwój Plus na wspólnej liście prawicy? Zapytamy Marcina Horałę

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!
Porozmawiamy także o granicach współpracy na prawicy i roli prezydenta Karola Nawrockiego. Czy jego wypowiedzi o ugrupowaniu Grzegorza Brauna oznaczają próbę oswojenia tej formacji? Jak pogodzić deklarowaną przez Mateusza Morawieckiego walkę z „braunizacją polskiej polityki” z możliwością budowania wspólnego bloku wyborczego? I do kogo Rozwój Plus chce dziś kierować swoją ofertę?
Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Czy w sprawie Macieja Berka politycy Rozwój Plus mówią jednym głosem z PiS? Czy kolejne starcie między rządzącymi a opozycją odbędzie się w sprawie szefa NBP Adama Glapińskiego?
O tym m.in. porozmawiamy z wicemarszałkiem Sejmu.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!