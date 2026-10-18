Rozwój Plus na wspólnej liście prawicy? Zapytamy Marcina Horałę

RMF24

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Czy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego ma szansę współtworzyć przyszły rząd? Czy Jarosław Kaczyński jest gotów na porozumienie mimo wcześniejszych deklaracji o braku wspólnych list z osobami odpowiedzialnymi za rozłam w PiS? Czy Rozwój Plus będzie próbować przekonać do siebie wyborców Trzeciej Drogi? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Marcin Horała, wicemarszałek i poseł Rozwój Plus.

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Porozmawiamy także o granicach współpracy na prawicy i roli prezydenta Karola Nawrockiego. Czy jego wypowiedzi o ugrupowaniu Grzegorza Brauna oznaczają próbę oswojenia tej formacji? Jak pogodzić deklarowaną przez Mateusza Morawieckiego walkę z „braunizacją polskiej polityki” z możliwością budowania wspólnego bloku wyborczego? I do kogo Rozwój Plus chce dziś kierować swoją ofertę?

Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Czy w sprawie Macieja Berka politycy Rozwój Plus mówią jednym głosem z PiS? Czy kolejne starcie między rządzącymi a opozycją odbędzie się w sprawie szefa NBP Adama Glapińskiego?

O tym m.in. porozmawiamy z wicemarszałkiem Sejmu.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!