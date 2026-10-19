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Trump wstrzymuje sankcje. Nie chce odciągać Rosji od stołu negocjacyjnego

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 października (05:36)

Prezydent USA Donald Trump ogłosił wstrzymanie nowych sankcji przeciwko Rosji, tłumacząc decyzję chęcią utrzymania Moskwy przy stole negocjacyjnym. Jednocześnie ostro skrytykował Wołodymyra Zełenskiego, zarzucając mu brak woli zakończenia wojny.

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Trump wstrzymuje sankcje. Nie chce odciągać Rosji od stołu negocjacyjnego
Donald Trump /Shutterstock

Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, w niedzielnym wpisie na swoim portalu Truth Social poinformował, że zdecydował się wstrzymać wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji. Jak podkreślił, jego decyzja podyktowana jest troską o utrzymanie Rosji przy stole rozmów pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie. 

Negocjuję pokój w wojnie między Rosją a Ukrainą i nie chcę robić niczego, co mogłoby nierozsądnie odciągnąć Rosję od stołu negocjacyjnego. Czynione są ogromne postępy, w tym obecne negocjacje w sprawie zakładników! – napisał Trump.

Prezydent USA zasugerował, że sankcje mogą zostać wprowadzone w późniejszym terminie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dodał również, że Rosja „robi bardzo mało, jeśli w ogóle, aby pomóc Islamskiej Republice Iranu” i wyraził nadzieję, że taki stan rzeczy się utrzyma.

Krytyka pod adresem Zełenskiego

W swoim wpisie Trump nie szczędził ostrych słów prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zarzucił mu, że poprzez ataki na rosyjskie rafinerie szkodzi światowej gospodarce, a także nie wykazuje chęci zakończenia konfliktu. 

Rolnicy, hodowcy i wszelkiego rodzaju firmy bardzo cierpią z tego powodu, ale Rosja mimo to wysyła miliony baryłek oleju napędowego na cały świat po niskiej cenie. Zełenski nie przejmuje się tym i szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę wszystkie pieniądze, które Europa, jak wiadomo, mu daje, i te, które w przeszłości dał mu Skorumpowany Joe Biden, nie chce zakończyć tej wojny i prawdopodobnie nigdy nie chciał – napisał Trump.

Według amerykańskiego prezydenta, Ukraina znajduje się w „ruinie”, straciła znaczną część terytoriów oraz „oceany i morza”, a w kraju brakuje mężczyzn. Trump zakończył swój wpis stanowczym apelem: „CHCĘ, ABY TA WOJNA SIĘ SKOŃCZYŁA!”.

Zakulisowe negocjacje i polityczne napięcia

Wzmianka Trumpa o negocjacjach w sprawie zakładników potwierdza wcześniejsze doniesienia o działaniach Białego Domu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych z rosyjskich więzień. W zamian za ich uwolnienie USA miałyby złagodzić sankcje wobec Rosji. Sprawą zajmuje się wysłannik Trumpa na Białoruś, John Coale, który wcześniej prowadził podobne rozmowy z reżimem w Mińsku.

W piątek prezydent USA podpisał rozporządzenie zawieszające wejście w życie wszystkich sankcji i ceł przeciwko Rosji oraz jej partnerom, przewidzianych przez tzw. ustawę Lindseya Grahama. Oficjalne uzasadnienie tej decyzji różni się od tłumaczeń sekretarza stanu i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Marco Rubio, który wskazywał na konieczność przeanalizowania gospodarczych skutków ceł w ciągu najbliższych 60 dni. Jednak podpisane przez Trumpa rozporządzenie nie określa żadnego terminu.

W odpowiedzi na zarzuty Trumpa, Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla NBC wyraził nadzieję, że prezydent USA nie stanie po stronie Rosji. Ostrzegł jednocześnie, że taki krok byłby „historycznym błędem” i mógłby oznaczać katastrofę dla Ukrainy.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Trump

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