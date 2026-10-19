RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Marcin Horała o protestach przed TK: Donald Tusk policją bije ludzi

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 19 października (07:00)

„Donald Tusk policją bije ludzi. Nie powinno być tak, że policja atakuje protestujących” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marcin Horała. Skomentował w ten sposób interwencje policji podczas protestów przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Marcin Horała o protestach przed TK: Donald Tusk policją bije ludzi
Marcin Horała, fot. Mikołaj Poruszek /RMF FM

W środę, po złożeniu dokumentów w KPRP, Maciej Berek – wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm – udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wjechali tam dzięki interwencji policji, ponieważ zgromadzeni przed TK protestujący próbowali m.in. blokować wejście do Trybunału. Doszło także do przepychanek zgromadzonych z policją

Marcin Horała o protestach przed TK: Donald Tusk policją bije ludzi
Czas: 19:23

Marcin Horała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 powiedział, że policja była zbyt brutalna podczas protestów przed TK. Moim zdaniem ta interwencja policji była nieprofesjonalna – przyznał. Zaznaczył przy tym, że żadna interwencja nie przewiduje podduszania prawie nieprzytomnej osoby. Dodał, że nie było go na miejscu i opiera się na przekazach medialnych.

 

Horała powiedział też, że Tusk eskaluje sytuację. Jeżeli ktoś się żywi eskalacją, to nie będzie chciał końca sporu wokół TK - powiedział.

Polityk zaznaczył przy tym, że jedynym sposobem rozwiązania sporu jest reset konstytucyjny. Mam nadzieję, że każdego dnia będziemy coraz bliżej resetu konstytucyjnego. Czym innym jest ocena rządzących, a czym innym jest scenariusz naprawy - przyznał.


Źródło: RMF24
Tagi: Marcin Horała

Najważniejsze Fakty

Zobacz również