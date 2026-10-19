RMF24

„Donald Tusk policją bije ludzi. Nie powinno być tak, że policja atakuje protestujących” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marcin Horała. Skomentował w ten sposób interwencje policji podczas protestów przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

W środę, po złożeniu dokumentów w KPRP, Maciej Berek – wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm – udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wjechali tam dzięki interwencji policji, ponieważ zgromadzeni przed TK protestujący próbowali m.in. blokować wejście do Trybunału. Doszło także do przepychanek zgromadzonych z policją.

Marcin Horała o protestach przed TK: Donald Tusk policją bije ludzi Czas: 19:23

Gorąco przed Trybunałem Konstytucyjnym. „Tu jest Polska” Tłumy zgromadziły się w sobotę przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Wśród protestujących są m.in. politycy PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Są też osoby związane m.in. z Ruchem Obrony Granic, klubami „Gazety Polskiej” i…

Marcin Horała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 powiedział, że policja była zbyt brutalna podczas protestów przed TK. Moim zdaniem ta interwencja policji była nieprofesjonalna – przyznał. Zaznaczył przy tym, że żadna interwencja nie przewiduje podduszania prawie nieprzytomnej osoby. Dodał, że nie było go na miejscu i opiera się na przekazach medialnych.

Horała powiedział też, że Tusk eskaluje sytuację. Jeżeli ktoś się żywi eskalacją, to nie będzie chciał końca sporu wokół TK - powiedział.

Polityk zaznaczył przy tym, że jedynym sposobem rozwiązania sporu jest reset konstytucyjny. Mam nadzieję, że każdego dnia będziemy coraz bliżej resetu konstytucyjnego. Czym innym jest ocena rządzących, a czym innym jest scenariusz naprawy - przyznał.