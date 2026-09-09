Ilu amerykańskich wojskowych trafi do Polski? Wiceszef MON w Radiu RMF24

RMF24

W Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 zapytamy Pawła Bejdę o plany dotyczące zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Czy możemy się spodziewać, że powstanie kilka baz w naszym kraju?

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Jakie miejsca wchodzą w grę? Czy koszty stacjonowania takich wojsk będą dzielone między Polskę a Stany Zjednoczone?

Zapytamy również o możliwy zakup śmigłowców S-70 Firehawk, przeznaczonych do gaszenia pożarów. MON rozważa, by takie maszyny wzmocniły możliwości Straży Pożarnej i Lasów Państwowych, a niewykluczone, że trafiłyby także do polskiej armii. Czy resort jest zdecydowany na ten zakup? Ile śmigłowców mogłoby trafić do Polski i kiedy?

Żandarmeria Wojskowa ma otrzymać możliwość prowadzenia kontroli operacyjnej, stosowania zakupu kontrolowanego i niejawnego nadzoru, a także kontrolowania przetargów wojskowych. Dlaczego MON chce rozszerzyć kompetencje ŻW właśnie teraz? Czy ma to być sposób na skuteczniejszą walkę z korupcją i zmowami przetargowymi w wojsku?

Zapytamy wreszcie o amerykańskie finansowanie dla Polski. Porozumienie w ramach programu Foreign Military Financing ma otworzyć dostęp do około 4 miliardów dolarów preferencyjnego finansowania. Na co zostaną przeznaczone te środki i jakie kolejne zakupy uzbrojenia mogą dzięki nim zostać sfinansowane?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!