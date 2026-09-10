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Atak Rosji na Ukrainę. Poderwano polskie samoloty, wysłano alert RCB

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (06:38) Aktualizacja: Dzisiaj, 10 września (07:15)

Rosja uderzyła z powietrza na teren Ukrainy. Polska „krótkotrwale” poderwała wojskowe samoloty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB do odbiorców w woj. lubelskim i podkarpackim. Po niespełna 30 minutach odwołano alert, a po kolejnych kilkunastu minutach – ponownie zaalarmowano mieszkańców regionu w związku z ponownym zagrożeniem.

Atak Rosji na Ukrainę. Poderwano polskie samoloty, wysłano alert RCB
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Wojciech Olkusnik /East News

Atak powietrzny Rosji na Ukrainę

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana” – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaalarmowało o poranku mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Alert RCB otrzymali odbiorcy w następujących powiatach woj. lubelskiego: puławskim, opolskim, mieście Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, mieście Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, mieście Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, mieście Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

Z kolei w woj. podkarpackim alert wysłano do odbiorców w powiatach: mieście Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, kolbuszowskim, mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, mieście Rzeszów, rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim, jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, mieście Przemyśl, przemyskim, sanockim, leskim, mieście Krosno, krośnieńskim, bieszczadzkim.

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Jak przekazało RCB, „w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo”. Osobom przebywającym na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zalecono śledzenie bieżących komunikatów.

Rosyjskie drony odrzutowe uderzyły w Ukrainę

Po niespełna 30 minutach odwołano alert. „Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP” – podało Rządowe Centrum bezpieczeństwa.

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Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, operacja polskiego lotnictwa miała związek z „aktywnością rosyjskich odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy”.

Działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do obszarów objętych rosyjskimi uderzeniami – przekazało DORSZ.

Jak podsumowano w komunikacie Dowództwa, „uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej”.

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Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie alert RCB
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