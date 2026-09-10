Atak Rosji na Ukrainę. Poderwano polskie samoloty, wysłano alert RCB

RMF24

Rosja uderzyła z powietrza na teren Ukrainy. Polska „krótkotrwale” poderwała wojskowe samoloty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB do odbiorców w woj. lubelskim i podkarpackim. Po niespełna 30 minutach odwołano alert, a po kolejnych kilkunastu minutach – ponownie zaalarmowano mieszkańców regionu w związku z ponownym zagrożeniem.

Atak powietrzny Rosji na Ukrainę

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana” – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaalarmowało o poranku mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Alert RCB otrzymali odbiorcy w następujących powiatach woj. lubelskiego: puławskim, opolskim, mieście Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, mieście Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, mieście Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, mieście Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

Z kolei w woj. podkarpackim alert wysłano do odbiorców w powiatach: mieście Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, kolbuszowskim, mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, mieście Rzeszów, rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim, jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, mieście Przemyśl, przemyskim, sanockim, leskim, mieście Krosno, krośnieńskim, bieszczadzkim.

Jak przekazało RCB, „w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo”. Osobom przebywającym na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zalecono śledzenie bieżących komunikatów.

Rosyjskie drony odrzutowe uderzyły w Ukrainę

Po niespełna 30 minutach odwołano alert. „Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP” – podało Rządowe Centrum bezpieczeństwa.

Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, operacja polskiego lotnictwa miała związek z „aktywnością rosyjskich odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy”.

Działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do obszarów objętych rosyjskimi uderzeniami – przekazało DORSZ.

Jak podsumowano w komunikacie Dowództwa, „uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej”.