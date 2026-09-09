„Kluczowe 48 godzin”. Amerykanie z ważną misją w Polsce

RMF24

Amerykańska delegacja przebywa z wizytą w Polsce. Celem jest przegląd potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA. „Najbliższe 48 godzin w relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe” - powiedziała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Szef zespołu Hegsetha w Polsce

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że w Polsce przebywa szef zespołu Pete'a Hegsetha, który rozmawia ze stroną polską o potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych.

W środę rano wiceminister obrony Paweł Bejda poinformował w TVP Info, że w czwartek i piątek w Polsce wizytowała będzie amerykańska delegacja, która dokona przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA.

O szczegóły tej wizyty pytana była później także Sobkowiak-Czarnecka, która uczestniczyła w podpisaniu kolejnej polsko-amerykańskiej umowy ws. gwarancji kredytowej na zakup sprzętu od USA w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing.

Wiceszefowa MON poinformowała, że podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno będzie przebywał w Polsce nie tylko w środę, ale i w czwartek. Jutro też spędzamy wspólnie dzień z panem sekretarzem DiNanno. Odwiedzi pewne miejsca w Polsce, ale myślę, że o szczegółach będziemy informować później - zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka.

„Dajcie mi czas do jutra”

Wiceszefowa MON przypomniała, że zarówno jeśli chodzi o potencjalne inwestycje joint venture ze stroną amerykańską, jak i o kwestię stałych baz wojskowych, „dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia”. Zaznaczyła, że jest to jasny warunek strony amerykańskiej, który „oczywiście rozumiemy”. Dajcie mi czas do jutra na więcej konkretów, kiedy ta wizyta, niezwykle ważna dla nas, zostanie zakończona - podkreśliła wiceszefowa MON.

Sobkowiak-Czarnecka była także dopytywana o słowa ministra Bejdy, który powiedział w środę, że rekonesans dokonany przez amerykańską delegację to „początek bardzo poważnych rozmów”. Wskazała, że w Polsce poza podsekretarzem DiNanno przebywa obecnie także „szef zespołu, który od strony sekretarza wojny (Pete'a Hegsetha - red.) rozmawia z Polską stroną”, przede wszystkim z wiceministrem Pawłem Zalewskim, o potencjalnej lokalizacji stałej amerykańskiej bazy wojskowej. W związku z tym - jak podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka - „najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe”.

Amerykańskie bazy w Polsce?

Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich w maju br. 18 czerwca, po spotkaniu z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem jego polski odpowiednik szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź Amerykanów.

Według ministra obrony, Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do polskiej propozycji utworzenia stałej bazy, choć - jak zastrzegł wówczas Kosiniak-Kamysz - nie oznacza to jeszcze ostatecznej decyzji.