Czy polskie finanse publiczne wymykają się spod kontroli? Odpowie Marek Belka

RMF24

W Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 zapytamy Marka Belkę o projekt budżetu państwa na 2027 rok. Rząd planuje wydać prawie 978 miliardów złotych, a deficyt ma sięgnąć blisko 283 miliardów. Jak były premier i minister finansów ocenia skalę zadłużenia?

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Komisja Europejska prognozuje, że dług sektora finansów publicznych w 2027 roku może sięgnąć 68,3 procent PKB. Jednocześnie rosną koszty obsługi zadłużenia, a Polska pozostaje objęta procedurą nadmiernego deficytu. Czy grozi nam utrata kontroli nad finansami państwa? Jakie konsekwencje dla gospodarki mogą mieć kolejne lata wysokiego deficytu?

Zapytamy też o kryptowaluty. Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnym projektem ustawy regulującej ten rynek. Czy uchwalanie nowych przepisów ma sens, skoro rząd nie ma pewności co do większości w Sejmie, a prezydent może ustawę zawetować?

Porozmawiamy o Niemczech. Historyczny wynik AfD w wyborach regionalnych i coraz większe znaczenie niemieckiej skrajnej prawicy — co to oznacza dla gospodarki i bezpieczeństwa Polski? Czy ewentualna zmiana polityki Berlina może wpłynąć na relacje Warszawy z Niemcami i całą Unię Europejską?

Będą też pytania o 450 tys. złotych darowizny, którą Zbigniew Ziobro otrzymał od Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zondacrypto.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!