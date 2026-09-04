Czeka nas debata o podatkach? Szefernaker o „szerokim otwarciu drzwi”

RMF24

„Propozycją krótkowzroczną i antydemograficzną” nazwał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker rządowy plan zmian w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie drugiego progu podatkowego. Jednocześnie zadeklarował, że Karol Nawrocki chce poważnej debaty „o potrzebach, wyzwaniach demograficznych i finansach polskich rodzin”.

Jak wygląda rządowy plan na zmiany w podatkach?

Pod koniec wakacji premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański zapowiedzieli, że chcą „ulżyć klasie średniej”. Rząd planuje podniesienie progu podatkowego ze stawką 12 proc. do 130 tys. zł ze 120 tys. oraz wprowadzenie 24 proc. stawki podatkowej dla dochodów 130-150 tys. zł. Powyżej 150 tys. zł ma obowiązywać stawka 32 proc.

By sfinansować planowane zmiany, rząd chce zwiększyć podatek CIT z 19 proc. do 22 proc. dla firm z rocznymi przychodami powyżej 50 mln euro. Ponadto od 2027 r. limit przychodów dla ryczałtu ma spaść do 250 tys. euro z obecnych 2 mln euro (w formie ryczałtem rozlicza się ok. 2,1 mln podatników).

„Postanowiliśmy ulżyć klasie średniej”. Tusk zapowiada zmiany podatkowe „Postanowiliśmy wspólnie z ministrem Andrzejem Domańskim, aby w dwóch wymiarach ulżyć rosnącej klasie średniej” - ogłosił premier Donald Tusk. Chodzi m.in. o podniesienie II progu podatkowego do 130 tysięcy złotych.

Szefernaker: Prezydent będzie przedstawiał więcej propozycji

W ocenie szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera, rządowe propozycje ws. progów podatkowych i stawek PIT oraz zmian w CIT dla firm są przeznaczone dla wąskiej grupy Polaków, a także krótkowzroczne i antydemograficzne.

To są propozycje, które dotyczą jedynie 10 proc. Polaków, czyli nie są to pomysły, które znacząco zmieniają system podatkowy w Polsce. (...) Dodatkowo uderzenie przedsiębiorców wyższym CIT-em i innymi zmianami, które są proponowane w ramach reformy podatkowej, grozi utratą bezpośrednich inwestycji i osłabieniem kapitału małych rodzinnych firm w Polsce. Ta propozycja jest na tym etapie w taki sposób skrojona, że jest propozycją krótkowzroczną i antydemograficzną - ocenił szef gabinetu Karola Nawrockiego.

Chcąc zmieniać trendy demograficzne, muszą być przedstawione przez rząd rozwiązania, które będą odpowiadały na te problemy. Mogę dzisiaj zapewnić, że (...) prezydent będzie przedstawiał więcej propozycji i prezydencka strategia rozwoju będzie właśnie do tego nawiązywać, będzie na to odpowiadać - dodał Szefernaker.

Prezydent chce zerowej stawki PIT dla rodzin wielodzietnych

Prezydent Karol Nawrocki skierował w ub. roku do Sejmu projekt ustawy ws. zerowej stawki PIT dla rodzin wychowujących dwoje lub więcej dzieci oraz podwyższenia drugiego progu podatkowego ze 120 tys. zł do 140 tys. zł. Propozycje prezydenta zawierają pakiet rozwiązań uszczelniających VAT i CIT, co miałoby sfinansować ulgę podatkową dla rodzin z dziećmi.

Ten projekt jest szerokim otwarciem drzwi i zaproszeniem skierowanym do obecnie rządzących po to, abyśmy usiedli do stołu i rozpoczęli poważną debatę o potrzebach, wyzwaniach demograficznych i finansach polskich rodzin - powiedział Szefernaker.