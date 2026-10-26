Czy partia Razem jest gotowa na samodzielny start w najbliższych wyborach?

RMF24

W Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 zapytamy Macieja Koniecznego, czy jego ugrupowanie jest w stanie wystawić listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Jak zamierzają samodzielnie wejść do Sejmu? Na kogo postawi partia Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy? Czy może szukać nowych nazwisk, ekspertów i środowisk, z którymi mogłaby współpracować?

Maciej Konieczny gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24

Zapytamy również o przyszłość koalicji rządzącej. Czy Szymon Hołownia rzeczywiście może doprowadzić do wyjścia Polski 2050 z prac rządu, jeśli Donald Tusk nie uwzględni stanowiska jego ugrupowania? Czy Razem rozważa współpracę z Polską 2050? Czy ewentualne osłabienie partii Hołowni może otworzyć nowe możliwości polityczne dla ugrupowania Macieja Koniecznego?

Porozmawiamy także o projekcie ustawy rozdzielającej funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, pod którym podpisali się posłowie różnych ugrupowań, ale zabrakło przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Czy Razem znajdzie w tej sprawie szersze poparcie w Sejmie?

Na koniec zajmiemy się ustawą antyalkoholową 2.0. Sejm przyjął już pierwszą nowelizację, ale na stole są kolejne propozycje: zakaz sprzedaży tzw. małpek, ograniczenie ekspozycji alkoholu na stacjach paliw i wprowadzenie minimalnej ceny alkoholu. Czy takie rozwiązania rzeczywiście pomogą ograniczyć skalę uzależnień? Czy Polska powinna pójść dalej w ograniczaniu dostępności alkoholu, nawet jeśli oznacza to większe restrykcje dla sprzedawców i konsumentów?

Na Rozmowę o 7:00 Piotra Salaka zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!