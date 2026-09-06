AfD idzie po władzę w Niemczech? Wiceszef MSZ w Radiu RMF24

RMF24

Czy sukces AfD w wyborach w Saksonii-Anhalt może być sygnałem, że niemiecka scena polityczna zmierza wyraźnie na prawo? Czy jej rosnące poparcie jest także efektem wieloletniej polityki migracyjnej Unii Europejskiej? O konsekwencjach wyborów w Saksonii-Anhalt, rosnącym znaczeniu AfD i stosunku Brukseli do niemieckiej skrajnej prawicy Piotr Salak porozmawia w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 z Ignacym Niemczyckim, wiceministrem spraw zagranicznych.

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Jednym z tematów Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będą również akty dywersji w Niemczech i doniesienia o kolejnych incydentach, za które Berlin obwinia Rosję. Czy państwa Unii Europejskiej są przygotowane na tego typu działania? Czy zamknięcie rosyjskich placówek i instytucji w Niemczech jest wystarczającą odpowiedzią?

Porozmawiamy także o walce o unijny budżet na lata 2028-2034. Jak duże cięcia proponują państwa członkowskie i czy Warszawa poprze pomysł nowych dochodów własnych UE, czyli w praktyce nowych europejskich podatków? Kto może stracić na ograniczeniu unijnych wydatków i czy państwom uda się wypracować porozumienie przed 2027 rokiem?

W rozmowie pojawi się również temat Serbii i jej drogi do Unii Europejskiej. Czy kontrowersje wokół pogrzebu Ratko Mladicia pokazują, że Belgrad oddala się od europejskich standardów? Jaką rolę w procesie akcesyjnym odgrywa dziś polityka historyczna i czy podobne wymagania mogą w przyszłości dotyczyć Ukrainy?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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