Zmiany w Sejmie po podziale w PiS. Naszym gościem będzie Włodzimierz Czarzasty

RMF24

Które ugrupowanie powinno obsadzić stanowisko wicemarszałka Sejmu? Czy ta funkcja powinna trafić do polityka nowego ugrupowania Mateusza Morawieckiego? A może wicemarszałkiem Sejmu powinien zostać przedstawiciel Unii Centrum? Kandydatem PiS na to stanowisko został Marcin Ociepa. Kiedy odbędzie się głosowanie w tej sprawie? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy.

Do jakich innych zmian dojdzie w Sejmie? Co będzie przysługiwać nowemu klubowi parlamentarnemu Mateusza Morawieckiego? Czy Lewica zagłosowałaby za kandydaturą polityka z jego ugrupowania na stanowisko wicemarszałka? Czy prezydent Nawrocki będzie największym beneficjentem zmian w PiS? A komu podział tej partii najbardziej zaszkodzi?

Premier Donald Tusk zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Czy projekt CPN powinien wrócić? Czy jest szansa na to, by Sejm zajął się projektem na najbliższym posiedzeniu?

Który projekt Lewica poprze w sprawie najmu krótkoterminowego: rządowy czy Polski 2050? Czy Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, który przygotowywał rządowy projekt powinien stracić stanowisko?

Przewodniczącego Nowej Lewicy zapytamy również o to czy wiek emerytalny kobiet powinien zależeć od tego czy mają dzieci? Czy mężczyźni i kobiety powinni odchodzić na emeryturę w tym samym wieku i czy politycy Lewicy na pewno w tej sprawie mówią jednym głosem.

M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Włodzimierzem Czarzastym

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video