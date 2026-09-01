Polska zgłasza dziś KE przedłużenie kontroli na granicach z Niemcami i Litwą do 2027 r. Ustalenia RMF FM

RMF24

Polska przedłuża o kolejne sześć miesięcy kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, dzisiaj Polska formalnie zgłasza to Komisji Europejskiej. Kontrole mają obowiązywać od 2 października 2026 roku do 2 kwietnia 2027 roku.

Informację potwierdził RMF FM wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Tak – odpowiedział pytany, czy Polska dzisiaj wysyła do Komisji Europejskiej notyfikację dotyczącą przedłużenia kontroli granicznych o pół roku. Polska w dokumencie wskazuje m.in. na powody decyzji, odcinki granicy objęte kontrolami oraz okres ich obowiązywania.

Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą zostały przywrócone 7 lipca 2025 roku w związku z presją migracyjną. Polska zdecydowała się na ich dalsze utrzymywanie, ponieważ szlak migracyjny - prowadzący przez Białoruś i państwa bałtyckie - wciąż nie został całkowicie zamknięty. 7 sierpnia polskie służby powstrzymały próbę przedostania się do Polski grupy blisko 30 osób. Warszawa ocenia, że mimo wyraźnego spadku presji migracyjnej szlak ten nadal funkcjonuje.

Jednoczenie, jak ustaliła dziennikarka RMF FM, Polska nie wyklucza wcześniejszego zakończenia kontroli. Jeśli sytuacja migracyjna poprawi się na tyle, że dalsze kontrole nie będą konieczne, mogą zostać zniesione przed upływem sześciu miesięcy.

Niemcy powiedziały „nein”

W przypadku granicy z Niemcami dodatkowym – nieformalnym - argumentem jest to, że Berlin utrzymuje kontrole, więc Polska nie zamierza ich jednostronnie znosić. Niemcy oficjalnie zgłosiły Komisji Europejskiej w połowie sierpnia przedłużenie kontroli na wszystkich swoich granicach – także z Polską - o kolejne sześć miesięcy czyli do 15 marca 2027 roku. Dziennikarka RMF FM informowała w czerwcu, że Niemcy mimo nacisków Komisji Europejskiej i części państw członkowskich powiedziały stanowcze „nein” na apele o zniesienie kontroli na granicach.

Niemcy mówią "nein" Polsce i Komisji Europejskiej Niemcy odrzucają wezwania Komisji Europejskiej oraz Polski do zniesienia kontroli granicznych. Zapowiadają jedynie "elastyczność". Polska i KE naciskają na Berlin.

Spotkanie na granicy

Podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych niemiecki minister Alexander Dobrindt bronił ich utrzymania, przekonując, że kontrole przyniosły „pozytywny efekt” w walce z nielegalną migracją. Jednocześnie Berlin wciąż deklaruje „elastyczność”.

Warszawa chce prowadzić z Niemcami dalsze rozmowy na temat sytuacji na granicy. Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM planowane jest wkrótce kolejne polsko-niemieckie spotkanie na granicy, podczas którego mają być omawiane kwestie związane z kontrolami oraz sposobem ostatecznego zamknięcia kanału migracyjnego.